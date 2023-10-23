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Коммерсантъ FM
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Конфликт на все стороны

Насколько велика угроза распространения войны на Ближнем Востоке

Наземная операция в секторе Газа займет до трех месяцев, после чего «Хамас» будет уничтожен. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. 22 октября ЦАХАЛ сообщила о наращивании ударов по Газе и вновь призвала палестинцев уходить на юг сектора. Днем армия Израиля по ошибке обстреляла из танка египетских пограничников, они получили легкие ранения. Израиль принес извинения. Не прекращаются взаимные обстрелы между Израилем и «Хезболлой». В Минобороны страны заявили, что ливанская группировка фактически решила вступить в бой, и Иерусалим ждут большие испытания. Накануне ЦАХАЛ ударила по двум ячейкам шиитского движения, которые собирались запустить ракеты.

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Кроме того, в воскресенье семь тактических истребителей Израиля нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо в Сирии, заявили в российском военном ведомстве. Насколько велика угроза разрастания конфликта на весь регион? Многое будет зависеть от того, состоится ли наземная операция Израиля в секторе Газа, и какой она будет, считает востоковед Андрей Онтиков:

«Американцы призвали своих граждан покинуть Ливан. Они сокращают штат своего посольства в Ираке. Все прекрасно понимают, что возможность разрастания конфликта не нулевая.

Если Израиль все-таки начнет операцию, предсказать, насколько это повлияет на ситуацию в регионе, не может никто.

Идут взаимные обстрелы между Израилем и "Хезболлой " в Ливане. Если пойдет эскалация, не исключено, что будут подключаться и другие шиитские формирования, союзные Ирану — это Ирак и сирийские движения, и йеменские хуситы могут быть в той стороне. Будем надеяться, что Иран не станет вовлекаться напрямую, потому что это приведет к тому самому эффекту домино, когда конфликт перерастет в масштабный».

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News заявил, что у «Хамас» были найдены инструкции по созданию химического оружия. Телеканал отметил, что их якобы обнаружили в одном из еврейских поселений. Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа уже больше недели. 22 октября CNN стало известно, что США давят на Иерусалим, чтобы отложить начало вторжения и освободить заложников. Якобы действия «Хамас» сигнализируют о возможном освобождении еще примерно 200 человек.

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Несмотря на угрозы со стороны арабских стран, в Израиле не сомневаются, что рано или поздно операция состоится, говорит политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон:

«У Биньямина Нетаньяху с общественной точки зрения нет сейчас никакой возможности отказаться от наземной операции в секторе Газа, от уничтожения "Хамаса" после того, как мы потеряли почти 1,5 тыс. человек убитыми и 5 тыс. человек ранеными. 80% общества, по всем опросам общественного мнения, выступает за широкомасштабную операцию в секторе Газа. Была опубликована информация о том, что все планы наземной операции утверждены. И армия сейчас тренируется на границе с сектором Газа. Министр обороны Йоав Галант вновь заявил, что это будет война, которая может продлиться месяц-два-три, но "Хамаса" в анклаве после этой операции не будет.

Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о намерении спустить все на тормозах.

С другой стороны, на Ближнем Востоке все самое неожиданное становится реальным. Например, в одно прекрасное утро проснемся и узнаем, что спецназ ЦАХАЛ точечным ударом ликвидировал все руководство "Хамаса" и в секторе Газа, и в Ливане, и в Турции. Я не исключаю, что, например, это будет объявлено ликвидацией власти "Хамаса", но что-то должно произойти».

В ЦАХАЛ сообщили, что на юге сектора Газа есть гуманитарное оборудование, лекарства, продукты питания и вода. Однако во Всемирной продовольственной программе ООН назвали помощь, доставленную через контрольно-пропускной пункт «Рафах» недостаточной, а в целом ситуацию в секторе — катастрофической. Пока через КПП удалось доставить лишь несколько десятков грузовиков с гуманитарными грузами. Израиль опасается, что коридор будут использовать боевики и требует от ООН тщательного досмотра машин на наличие оружия. Эвакуироваться на юг сектора могут далеко не все жители Газы, заявила в эфире CNN официальный представитель Красного Полумесяца в регионе Небал Фарсах:

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«В зоне, которую Израиль потребовал эвакуировать, около 1,2 млн палестинцев. Сотни тысяч все еще остаются в Газе в своих домах, школах и даже больницах. Они не могут найти пути эвакуации просто потому, что Израиль просит людей эвакуироваться под непрерывными бомбардировками. Кроме того, там нет никакого транспорта, полностью разрушены дороги и инфраструктура. Поэтому им абсолютно некуда идти. У них нет и возможности выбора.

То же самое касается больниц, потому что приказы израильских сил об эвакуации более 20 больниц в Газе и на севере абсолютно невыполнимы. ВОЗ объявила, что они представляют собой смертный приговор для пациентов. Наша больница — одна из тех, которые получили приказ об эвакуации. У нас 500 пациентов, некоторые из них находятся в отделении интенсивной терапии. И мы не сможем и не согласимся рисковать жизнью наших пациентов. Большинство из них — дети».

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Вечером 22 октября источники Reuters рассказали, что Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем. С одной стороны, он не может быть в стороне от конфликта, рискуя потерять влияние в регионе, при этом страна опасается и крупной эскалации. В итоге, по данным журналистов, Тегеран одобрил мелкие атаки группировки «Хезболла» и намерен продолжить жесткую риторику в адрес Израиля.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

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