«Израильская армия расчищает пространство для маневра»

Израиль усиливает активность в секторе Газа. Армия обороны страны последние дни проводила на территории анклава наступательные действия, и с вечера 27 октября маневры расширяются, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. При этом речь о начале полномасштабной сухопутной операции в регионе пока не идет. Заявлению предшествовали мощные ракетные удары по сектору Газа. СМИ сообщали, что там отключалась сотовая связь, интернет и электричество. Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что Израиль активизировал авиаудары и продолжит наносить их по городу и вокруг него. Он также призвал жителей Газы уйти с севера на юг. Подробности — у корреспондента «Ъ» Марианны Беленькой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Полноценная наземная операция в секторе Газа, которую все давно ждут, пока не началась. Просто пресс-секретарь сообщил о том, что израильская армия постепенно расширяет свои наземные действия. Они уже несколько раз заходили в Газу наземными силами, расчищают там пространство для маневра, то есть они входят и выходят. Операция может начаться в любой момент, и тогда Израиль не будет предупреждать, что начнет. Армия просто войдет в Газу.

Также пока нельзя говорить о том, что подобные действия Иерусалима ставят крест на переговорах, которые, возможно, ведутся по вопросу освобождения заложников в секторе Газа. Сегодня весь день циркулировали слухи о том, что либо будет начало операции, либо короткое прекращение огня как раз для освобождения хотя бы части людей. Все очень мутно — слухов много. События могут развиваться по-разному. Мы можем только предполагать, как будет действовать армия и что там происходит, поскольку информация совершенно разная.

Что касается возможного вовлечения на данном этапе конфликта других участников, можно предположить, что «Хезболла» участит свои обстрелы по северу Израиля, которые и так происходят. Есть вероятность, что они будут более интенсивными, но пока «Хезболла» очень осторожна и, если стреляет, то старается не нанести масштабных повреждений, поскольку понимает: за этим последует ответ Израиля.

Если говорить об обстановке в Израиле, обстрелы все равно происходят. Стреляют «Хамас» и «Исламский джихад» — еще одна палестинская группировка.

Источники в правительстве еврейского государства сообщают, что к настоящему моменту «Хамас» утратил половину своего ракетного арсенала. Эта новость для Израиля, с одной стороны, хорошая, с другой — плохая. Ведь половина у организации осталась, а значит, она продолжит атаковать. По опыту предыдущих лет, когда наземная операция начинается, «Хамас» усиливает обстрелы, поэтому еще есть чего опасаться.

Блокада, которую Израиль устроил сектору Газа, беспрецедентна. Такого не было ни разу. Ну или очень давно. Иерусалим пытается оказывать давление на «Хамас», в том числе через население, арабские страны. Но пока движение не сдается, пытается как-то вести переговоры. Мы видим, что «Хамас» тоже опасается последствий для себя. Он понимает, что где-то перегнул палку и в этот раз серьезно разозлил Израиль.

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