Песков: компании будут уходить из России только на условиях правкомиссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный запрет иностранным компаниям выводить выручку в долларах или евро при продаже своих активов в стране. По его словам, это не связано с ослаблением рубля. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала об обязательном согласовании цены в национальной валюте с правительственной комиссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это вопрос, который касается правительства. Этим занимается специальная правительственная комиссия, это вы тоже знаете, поэтому вопросы, конечно, лучше адресовать туда за детальной информацией... Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует. И условия детальные, вся информация доступна в этой комиссии»,— сказал господин Песков.

Россия, по словам пресс-секретаря президента, остается открытой для зарубежных инвестиций и «по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний». Особый режим для их выхода с российского рынка, как сказал Дмитрий Песков, действует из-за «квазивойны» западных стран.

Накануне правительство внесло в Госдуму поправки к закону о валютном регулировании, которые расширят полномочия Центробанка в контроле над зарубежными компаниями. По информации «Ъ», для контроля за исполнением нового законодательства о расширении полномочий Банка России может потребоваться усиление надзора за деятельностью компаний.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Экстерриториальный валютный контроль».

Петр Бузлаев