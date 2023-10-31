Гражданина РФ и Израиля приговорили к 11 годам за попытку вступить в ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. калининградца Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в запрещенный в РФ иностранный легион вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв к расправе над военкомами в социальных сетях (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, 60-летний гражданин России и Израиля Андрей Гальчевский в 2022 году отправил со своей электронной почты запрос в посольства Украины в Израиле и в Польше с просьбой о зачислении в иностранный легион ВСУ, позднее он приобрел билет до Вильнюса. Андрея Гальчевского агентство называет бизнесменом.

В ходе судебного процесса Гальчевский отрицал, что ехал в Литву, чтобы вступить в легион. Целью поездки в Вильнюс он назвал совершение обряда крещения в церкви мормонов. При этом общение с представителями посольств Украины бизнесмен не отрицал. Также Гальчевский не отказывался от комментария в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в котором, согласно экспертизе, «призывал убивать глав военных комиссариатов в РФ».

По пояснениям бизнесмена суду, письмо в посольства Украины было написано для того, «чтобы обезопасить себя от насилия со стороны радикально настроенных представителей иностранных государств во время нахождения в Литве и в Польше». Комментарий в соцсетях оставил «по глупости», а также с целью привлечения к себе внимания со стороны правоохранительных органов «для ускорения принятия ими решения в отношении его выезда за пределы РФ».

Татьяна Рязапова, Калининград