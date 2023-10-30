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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 614-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 октября

Российские войска обнаружили в Черном море два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны РФ. РФ готова к дискуссиям на реалистичных началах по урегулированию украинского кризиса и сосуществованию с Западом, заявил Шойгу. Белоруссия готова продолжить выступать переговорной площадкой между Киевом и Москвой, заявил глава Минобороны Белоруссии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:45. Пожар произошел на судоремонтом заводе в Одессе, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

10:54. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях.

9:55. ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина РФ, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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9:13. Попытка президента США связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, пишет Foreign Policy.

8:45. Белоруссия готова продолжить выступать переговорной площадкой между Киевом и Москвой, заявил глава Минобороны Белоруссии.

8:45. РФ готова к дискуссиям на реалистичных началах по урегулированию украинского кризиса и сосуществованию с Западом, заявил Шойгу.

8:45. Российские войска обнаружили в Черном море два украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны РФ. По району обнаружения было «нанесено огневое поражение».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 613-й

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