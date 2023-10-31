Пентагон заказал производство межконтинентальной ракеты Sentinel

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт в размере почти $996,2 млн от министерства обороны США на производство головной части для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, говорится в отчете Пентагона. Реализация проекта запланирована на октября 2039 года.

В 2024 году на исследования, разработку и испытания Пентагон выделит $26 млн. Подрядчиком выступает центр ядерного оружия ВВС.

Ранее министерство обороны США объявило о планах разработать модернизированный вариант основной ядерной бомбы на вооружении Соединенных Штатов — B61. В министерстве заявили, что модернизацией займется Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA) при Министерстве энергетики.

Подробнее о диалоге между США и Россией по ядерному вопросу — в материале «Ответно-встречным курсом».

Александра Горошилова