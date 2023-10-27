Пентагон заявил о планах модернизировать стоящую на вооружении США ядерную бомбу

Министерство обороны США объявило о планах разработать модернизированный вариант основной ядерной бомбы на вооружении Соединенных Штатов — B61. Обновленная версия бомбы получит название B61-13, сообщила пресс-служба Пентагона.

B61 — термоядерная гравитационная бомба, которая входит в долгосрочный запас ядерного вооружения США со времен окончания холодной войны. Мощность B61 может достигать 340 килотонн.

В Минобороны заявили, что производством B61-13 займется Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA) при Министерстве энергетики. В пресс-релизе отмечается, что решение о модернизации бомбы «отвечает требованиям быстро меняющейся обстановки в области безопасности».

Сообщается, что B61-13 заменит некоторые из имеющихся на вооружении ядерных бомб версий B61-7. Новые бомбы будут иметь мощность, эквивалентную мощности B61-7 и превышающую мощность бомб последней модификации — B61-12.

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб подчеркнул, что модернизация B61 не приведет к увеличению общего числа ядерных бомб на вооружении США. В Пентагоне подчеркнули, что принятие на вооружение B61-13 не является ответом на какое-либо конкретное текущее событие.

25 октября Совет федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, согласно которому страны—участники обязуются прекратить испытания ядерного оружия и соглашаются навсегда отказаться от участия в подобных испытаниях. В посольстве США в Москве сообщили «Ъ», что Вашингтон в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначил свою готовность начать с РФ переговоры по снижению ядерных рисков.

Подробнее о попытках США возобновить с Россией диалог по контролю над вооружениями — в материале «Ответно-встречным курсом».

Эрдни Кагалтынов