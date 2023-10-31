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Коммерсантъ FM
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Деньги с продажи квартиры Зеленских в Ялте пойдут на нужды СВО

Деньги, полученные с продажи национализированной квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, пойдут на помощь СВО. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лента.ру».

«Деньги пойдут на поддержку СВО — это давно известно. Я так понимаю, определять, куда именно, будет глава республики. Итоговая сумма оказалась в два раза больше заявленной»,— сказал сенатор.

Он также отметил, что опасения некоторых россиян, которые не хотели инвестировать в Крым, потому что он может перейти обратно Украине, не оправдались. Это, по мнению господина Цекова, связано со стоимостью недвижимости на полуострове, которая не уменьшилась.

В октябре 2022 года власти Крыма приняли закон, позволяющих национализировать имущество граждан недружественных стран. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии могут национализировать «из принципа». В сентябре стало известно, что недвижимость президента Украины оценили в $200–300 тыс. Вчера, 30 октября, квартиру продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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