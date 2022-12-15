В Крыму могут национализировать квартиру Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии могут национализировать «из принципа». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим»,— отметил Сергей Аксенов.

Он также подчеркнул, что уже национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращений работников не планируется. Власти Крыма сейчас проводят ревизию и анализируют поступающую информацию. По словам Сергея Аксенова, если в открытом доступе появляются высказывания по СВО или антироссийская позиция, то их имущество в Крыму будет национализировано. Глава республики считает, что «такие люди здесь зарабатывать не должны».

В октябре депутаты Госсовета Крыма приняли закон, который позволяет им имущество граждан недружественных государств признавать собственностью Крыма.

Татьяна Ручкина

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