В Крыму стоимость национализированной квартиры Зеленского оценили в $300 тысяч

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценили в 200-300 тыс. долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Площадь квартиры составляет около 100 кв. м. Деньги от ее продажи направят на нужды спецоперации.

18 октября депутаты Госсовета Крыма приняли закон о возможности признания имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств, собственностью Крыма. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал о желании национализировать квартиру Владимира Зеленского в Ливадии «из принципа».

Татьяна Ручкина

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