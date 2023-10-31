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Коммерсантъ FM
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Печатное слово пошло по рукам

На маркетплейсах выросли продажи подержанных книг

После удорожания новых книг на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов граждане стали активнее дистанционно приобретать старые издания. По данным маркетплейсов, рост продаж в категории в первом полугодии год к году составил порядка 38%, а на классифайдах спрос на подержанные книги в целом вырос на 24%.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данным маркетплейсов, с которыми ознакомился “Ъ”, продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году. К категории букинистических относят книги, выпущенные с 1942 по 2010 год. Но многие участники издательского рынка утверждают, что букинистикой можно называть только книги, которым более 50 лет.

Так, в Ozon отмечают, что рост продаж сегмента за период составил 38% в штуках, 52% — в деньгах, а сам ассортимент в сегменте вырос на 43%. На Wildberries продажи букинистических изданий (в штуках) за девять месяцев увеличились на 300%. В компании уточнили, что первые опыты продавцов с подобным ассортиментом на платформе начались в первой половине 2021 года, а в 2022 году на маркетплейс стали уже активно заходить крупные и средние букинисты, в том числе региональные. В Wildberries связывают рост продаж букинистики как с увеличением ассортимента сегмента, так и с ростом числа продавцов. Абсолютные показатели в Ozon и Wildberries не уточнили.

В «Авито» не раскрыли данные по сегменту, но сказали, что рост продаж подержанных книг в целом в первом полугодии год к году составил 24%: «При этом спрос на новые книги на платформе увеличился даже заметнее — на 28%, однако большую долю в продажах занимают уже "прочитанные" книги». Сейчас на платформе размещено около 2,8 млн объявлений о продаже книг, из них около 800 тыс.— новые издания, добавили в «Авито».

В «Авито» также напомнили, что цены на букинистические книги зависят от редкости, состояния и года издания: «Например, в Анапе можно приобрести редкое издание Александра Пушкина 1899 года за 70 тыс. руб. Но на платформе можно найти объявления и за 50–100 руб., часто книги отдают даром, чтобы освободить место в домашней библиотеке».

Часто такие книги приобретают для перепродажи по большей цене, уточняет собеседник “Ъ” на книжном рынке.

«Многие потребители не осознают ценность того или иного издания, находящегося у них в распоряжении»,— отмечает он. Многие книги 2010 года выпуска можно найти на маркетплейсах по достаточно демократичной цене, соглашается собеседник “Ъ” на медиарынке. Цена таких изданий на маркетплейсах и «Авито» варьируется от 50 руб. до 800 руб., убедился “Ъ”.

Всплеск интереса к старой книге в магазине «Подписные издания» заметили еще два-три года назад. Тогда в нем появился отдел букинистики, отмечает управляющая букинистическим книжным магазином «Академия» Анна Канунникова. По ее словам, впоследствии команда отдела занялась специализированным магазином «Академия», который открылся в мае 2023 года на месте закрытой «Академкниги». В первую очередь покупателей интересуют книги, изданные ограниченным тиражом, говорит госпожа Канунникова. «Средние тиражи сегодня все уменьшаются, иногда бывает невероятно трудно найти книгу, изданную год назад»,— уточняет она. Так, тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе—марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров, сообщали в Российской книжной палате (см. “Ъ” от 5 июня).

Большинство покупателей сейчас переходят на сберегательную модель потребления, говорит директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова. По ее мнению, рост спроса на букинистику связан также с осознанным потреблением и заботой об экологической повестке: «Многие потребители переходят на модель вторичного использования вещей или книгообмена именно из этих соображений».

Экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов утверждает, что книги из сегмента «букинистика» не всегда бывают редкими, скорее — подержанными, а значит, более дешевыми, что и стимулирует покупку. Ранее в издательстве «Росмэн» прогнозировали, что по итогам 2023 года цены на книги могут вырасти еще на 10–15% в связи с повышением стоимости полиграфии и материалов (см. “Ъ” от 17 апреля).

Юлия Юрасова

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