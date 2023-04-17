Книги падают с полок

Доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается, говорят участники рынка. По их оценкам, в марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%. В некоторых сетях книги занимают уже не больше 20–25% общей площади магазинов. Книжные вводят в ассортимент новые категории товаров, например виниловые пластинки, чтобы удержать покупателей. Аналитики связывают тенденцию с подорожанием книг, а также с уходом из России зарубежных правообладателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сети магазинов «Республика» рассказали “Ъ”, что в ее московских книжных и интернет-магазине в марте 2022 года более 55% ассортимента составляли книги, а к марту 2023 года показатель снизился до 40%: «Мы развиваем другие категории товаров и вводим их в ассортимент, например, в одном из магазинов представлен широкий выбор винила».

В «Читай-городе» также говорят о снижении доли книжного ассортимента в совокупном товарообороте сети: «Разница возникла за счет наращивания некнижного ассортимента — сувенирной продукции, канцтоваров».

Сокращается доля книг и в сети «Дом книги» и «Книга+», рассказал гендиректор сети Борис Мусташкин на отраслевой встрече «Книжная торговля в новой реальности. Проблемы и вызовы» 6 апреля: «Читатели либо покупают книги реже и выборочно, либо ищут альтернативы подешевле. Вместе с тем доля книг в магазинах постепенно сокращается, и у нас она уже составляет только 52%». Показатели предыдущих лет в компании “Ъ” не уточнили.

Коммерческий директор книготорговой компании «Меломан/Marwin» Инна Касенова в ходе дискуссии на той же встрече отметила, что в этой сети каждый магазин считается отдельно, но доля книг по площади теперь занимает всего лишь 20–25%. По ее словам, «книжная розница сейчас поставлена в такие условия, что должна любыми усилиями завлечь человека».

Одна из причин снижения доли книг в общем ассортименте сетей — расторжение договоров с зарубежными правообладателями, добавляет глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Переводная литература занимает существенное место в розничном ассортименте, как в сегменте художественной литературы, так и в топе продаж». Также, по его мнению, тенденция связана с общим сокращением ассортимента и подорожанием книг. «Рост цен почти на 40% за какие-то два года — слишком быстро для того, чтобы читатели приспособились к увеличившимся тратам»,— поясняет эксперт.

Издатели тем временем опасаются еще большего повышения цен на свою продукцию из-за новых проблем по расчетам с зарубежными правообладателями (см. “Ъ” от 12 апреля). Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов прогнозировал, что в целом стоит ждать роста цен на 10–15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов.

Книжные сети «пытаются выиграть бесконечную гонку с маркетплейсами», где книги дешевле, считает собеседник “Ъ” в отрасли: «Для этого идет расширение ассортимента, к примеру как у "Республики",— винил, проигрыватели и мелкие технические гаджеты». Однако, подчеркивает источник “Ъ”, дополнительный ассортимент должен «органично сочетаться с основным, книжный магазин не может продавать телевизоры».

Сокращение доли книг в профильных магазинах происходит не первый год и в России, и за рубежом, уточняет господин Кузнецов. В ассортимент книжных магазинов, по его словам, обычно входят канцелярские товары, сувениры, брендированная продукция, настольные игры, различные товары для хобби. По мнению господина Кузнецова, тенденция в том числе связана со «слиянием контента» и идет в обоих направлениях: «Точно так же, как в книжные магазины приходят эти товары, книги появляются в ассортименте канцелярских и сувенирных магазинов».

Юлия Юрасова