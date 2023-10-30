Кадыров сообщил о предотвращении антиеврейской провокации в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вчерашние массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям и сообщил, что прошлой ночью попытка подобной «провокации» была пресечена в Чечне.

«Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы так же были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни также осудил «израильский режим», посочувствовал палестинскому народу и добавил: «Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться».

Вчера вечером, 29 октября, сотни дагестанцев собрались у аэропорта Махачкалы, протестуя против прибытия в страну граждан Израиля. Толпа прорвалась через оцепление в терминал и на взлетную полосу, где стоял самолет с пассажирами из Тель-Авива. Пострадали четыре сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. 60 участников беспорядков задержали. Сегодня был заблокирован Telegram-канал «Утро Дагестан», призывавший к насилию против еврейского населения в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что за массовыми беспорядками стоят «предатели-бандеровцы» с Украины. С таким же заявлением позднее выступил президент Владимир Путин на совещании в связи с антисемитскими выступлениями на Северном Кавказе. По его словам, беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины руками агентуры западных спецслужб.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Анастасия Ларина