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Коммерсантъ FM
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Дуров заблокировал канал «Утро Дагестана» из-за призывов к насилию против евреев

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет блокировать все каналы, призывающие к насилию. После этого был заблокирован Telegram-канал «Утро Дагестана», который призывал к насилию против еврейского населения накануне, когда толпы дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы, протестуя против прибытия рейса из Тель-Авива.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира»,— написал у себя в канале Павел Дуров. Он также опубликовал мем, где его фотографию в образе с бородой и поднятым вверх пальцем сопровождает надпись «преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо».

К посту Павел Дуров прикрепил скриншот вчерашнего сообщения из канала «Утро Дагестана». В нем говорится о ненависти к евреям, недопустимости их нахождения в Дагестане, а также есть призыв к насилию против еврейского населения в грубой форме.

Накануне вечером сотни дагестанцев собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля. Протестующие прорвались через оцепление в терминал и на взлетную полосу, где стоял самолет, прибывший рейсом из Тель-Авива. Пострадали четыре сотрудника полиции. 60 участников беспорядков задержали.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что за массовыми беспорядками стоят «предатели-бандеровцы» из Украины. По его словам, канал «Утро Дагестан» координировался врагами из Украины — «теми, кто ненавидит святые для нас, традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова придерживается той же точки зрения: она говорила, что ключевую роль в провоцировании беспорядков в аэропорту Махачкалы сыграл «киевский режим».

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Анастасия Ларина

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