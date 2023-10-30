Израиль объявил об освобождении в секторе Газа заложницы Ори Магидиш

В ходе наземной операции армии Израиля в секторе Газа была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая оказалась в заложниках у боевиков «Хамаса» после атаки исламистов 7 октября. Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и Общей службы безопасности Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦАХАЛ Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

«В ночь на понедельник в ходе наземной операции была освобождена женщина-солдат полковник Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ''Хамас'' 7 октября»,— говорится в заявлении.

Ори Магидиш прошла медицинское обследование. Она находится в хорошем состоянии и уже встретилась с семьей.

Накануне представитель израильской армии сообщил, что число заложников «Хамаса» выросло до 239 человек. Ранее «Хамас» освободил 2 гражданок США и 2 пожилых израильтянок (они не входят в 239 пленных).

Среди пленных могут быть восемь россиян. Боевики «Хамаса» говорили о готовности отпустить заложников по запросу России.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина