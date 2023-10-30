В отходах нашли недоимки

В отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Экостройресурс», самарского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, в 2018 году регоператор создал ООО «ТрансРесурс», которое «умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по НДС по сделкам и завысило суммы расходов по различным договорам путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль». Генеральный директор «Экостройресурса» Михаил Захаров заявил, что у налогового органа отсутствовали законные основания для передачи материалов проверки правоохранителям, поскольку решение фискальной службы оспаривается в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Экостройресурс», самарского регионального оператора по обращению с ТКО. Первым об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

По данным депутата, основанием для уголовного дела стали итоги проверки самарского УФНС за 2018–2022 годы. Компания якобы недоплатила 337 млн руб. налогов.

При этом парламентарий отметил, что регоператор ежегодно получает многомиллионную поддержку из бюджета. В 2020 году из регионального бюджета регоператору выделили 143 млн руб. субсидий для возмещения выпадающих доходов. В 2021 году организация получила из областного бюджета 145 млн руб., в 2022 году — 153 млн руб. Помимо этого, регоператору выделяют дополнительные средства из федерального бюджета.

ООО «Экостройресурс» создано в 2013 году. Собственниками общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «Капитал-Актив» и Зиакас Василиос Христос. В конце 2018 года компания по итогам конкурса объявлена региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Региональными властями с организацией заключен контракт на девять лет. Плата за вывоз ТКО в регионе рассчитывается исходя из площади жилища. С 2021 года, судя по финансовой отчетности в «СПАРК-Интерфакс», общество работает в убыток. В 2021 году выручка «Экостройресурса» составила 5,2 млрд руб., убыток — 132 млн руб., в 2022 году выручка превысила 5,3 млрд руб., убыток составил 223 млн руб. При этом ООО «ТрансРесурс» из года в год демонстрирует прибыль. В прошлом году выручка предприятия достигла 3 млрд руб., прибыль — 64 млн руб.

В следственном управлении СКР по региону «Ъ» подтвердили информацию об уголовном деле по материалам налоговой службы. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2018 году регоператор зарегистрировал ООО «ТрансРесурс», которое «умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам с четырьмя контрагентами» и «неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации, тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения».

Следствие планирует добиться ареста имущества руководителей и учредителей «Экостройресурса», назначена судебная налоговая экспертиза.

Как заявил «Ъ» генеральный директор регоператора Михаил Захаров, у налогового органа отсутствуют законные основания для направления материалов выездной налоговой проверки для возбуждения уголовного дела, поскольку их решение обжалуется в арбитражном суде. «Более того, налоговая самовольно, без решений суда списала с нас 189 млн руб. текущих налогов, в счет погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде. Если даже ФНС и обратилась в Следственный комитет, то он формально обязан возбудить дело, но это никак не доказывает вину регионального оператора»,— сказал Михаил Захаров. Он подчеркнул, что «337 млн руб.— сумма доначислений по сделкам, в которых “Экостройресурс” не является стороной по договору».

В январе этого года депутат Михаил Матвеев сообщил, что СУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило в отношении неустановленных лиц из руководства регоператора уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В «Экостройресурсе» якобы занизили выручку за 2020 год на 223,5 млн руб. и завысили объемы вывезенных отходов и транспортных затрат на 763,4 млн руб.

В полиции тогда не стали комментировать информацию. Представители компании заявили, что информация о занижении выручки и завышении объемов ТКО «является технической ошибкой либо чьей-то фантазией».

На прошлой неделе в самарском УФАС заявили, что ООО «Экостройресурс» и транспортировщики ТКО ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции». «Компании заключили антиконкурентное соглашение. Его результатом стало ограничение конкуренции при проведении в 2019–2021 гг. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области»,— говорилось в сообщении антимонопольной службы.

Кроме того, ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». По информации антимонопольной службы, компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение для поддержания цен на этих торгах. Общая стоимость начальных максимальных цен торгов превысила 31,2 млрд руб. Указанным фирмам грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. Материалы УФАС переданы правоохранителям.

Сабрина Самедова, Самара