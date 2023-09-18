В Самаре оспорят расценки на мусор

В Самарской области общественная организация попытается отменить «завышенный» тариф и норматив на вывоз ТКО.Центр общественного контроля, созданный тремя депутатами от КПРФ, подаст иск о признании недействительными нормативов в начале октября. Один из основателей центра, депутат Госдумы Михаил Матвеев, отметил, что, если удастся выиграть суд, это приведет к необходимости перерасчета и возврата денег жителям региона. Представители регоператора по обращению с ТКО считают действия парламентария «популизмом». По их мнению, депутат «использует риторику против тарифов для набора политических очков». Юристы полагают, что, если норматив был принят уполномоченными органами, то спорить с ним на стадии оплаты услуг бесполезно. Но, если оспаривать решение об установлении неправильного норматива, то все зависит от грамотного арифметического обоснования его «неправильности», отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Самарской области образована общественная организация «Центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и социального благополучия жителей». Создатели центра, депутаты Михаил Матвеев, Максим Федоров и Дмитрий Асеев, рассказали, что одна из первых задач организации — «отмена в регионе завышенных нормативов и тарифов на вывоз ТКО» и «наведение порядка в „мусорной реформе“». В частности, организация планирует подать иск о признании недействительным нормативов на вывоз мусора в начале октября.

Михаил Матвеев пояснил, что общественная организация может выступать в защиту неограниченного круга лиц, тогда как депутат может выступать в судах заявителем по делам, которые касаются его лично: «Одна из острых тем в Самарской области — мусорная реформа. Деньги, которые люди платят за вывоз, складываются из завышенного норматива и тарифа. И усугубляется это тем, что норматив исчисляется из квадратного метра площади. Это нераспространенная ситуация в России. Несколько лет назад группа депутатов КПРФ пыталась через суд защитить интересы граждан по этому вопросу. Суды были проиграны. Мы тогда вынуждены были выступать в защиту собственных интересов». В 2019 году депутаты пытались оспорить «завышенный» норматив накопления ТКО, а также принцип взимания платы в городах в зависимости от площади помещения. В частности, заявители отмечали, что расчеты экспертной группы необоснованно увеличили предполагаемый объем накапливаемого мусора в многоквартирных домах.

Ситуацию прокомментировал директор регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров: «Популизм — основа политической тактики уважаемого Михаила Матвеева. Депутат использует риторику против тарифов для набора политических очков, искажая информацию и вводя в заблуждение жителей области. Инициированные им с 2019 года административные иски против действующего тарифа и нормативов ТКО прошли три судебные инстанции. Суды разных уровней, вплоть до Верховного, в нескольких городах России отказали Матвееву в удовлетворении исков. А также взыскали 150 тыс. руб. издержек, которые коммунисты собирали с карт избирателей. Это при том, что КПРФ, как парламентская партия получает ежегодно госфинансирование — например, 1,6 млрд руб. в 2022 году».

Михаил Матвеев отметил, что за время работы в Госдуме успел познакомиться с юристами, которые смогли отменить через суд завышенные нормативы за вывоз ТКО в нескольких регионах. Речь идет о Костромской, Курганской, Архангельской областях, Пермском крае, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Удмуртии.

Представители общественной организации на сегодня занимаются формированием команды юристов, которые будут заниматься этим иском. «Это будут в основном москвичи,— отметил господин Матвеев.— Работа высококвалифицированных юристов потребует финансовых средств. По нашим подсчетам, суд первой инстанции потянет примерно на 500 тыс. руб. Какую-то часть этих средств мы берем на себя. Я бы хотел обратиться к предпринимателям региона. К тем, кто в течение нескольких лет на своем кармане ощущает алчность регоператора. Есть немало компаний, которые сейчас судятся — Самарский губернский рынок, торговые центры. Им выставляют безумные счета за вывоз мусора».

По словам депутата, выигранные в других регионах суды показывают, что если для физлиц в среднем по стране плата за вывоз завышена в два раза, то для юрлиц в 70 и даже в 100 раз: «Если мы выиграем суд, это приведет к автоматической отмене норматива и необходимости перерасчета и возврата денег жителям региона». Михаил Матвеев отметил, что завышение тарифа в регионе подтверждается решением ФАС и уголовным делом: «Оно было возбуждено в прошлом году по одному в отношении должностных лиц регоператора. Дело связано с завышением тарифа путем включения в него необоснованных расходов. У меня есть ответы из прокуратуры и МВД по поводу того, что оно расследуется. Есть номер уголовного дела».

«Депутат Матвеев неоднократно распространял ложную информацию об уголовных делах в отношении регоператора,— говорит директор ООО „ЭкоСтройРесурс“ Михаил Захаров.— Инициировал множество дополнительных проверок со стороны федеральных и местных надзорных и правоохранительных органов, по которым не находили нарушений. Также депутат Матвеев долгое время не оплачивал счета за услугу по ТКО, после чего суд также обязал его выполнить требования закона. Требования регоператора удовлетворены в полном объеме».

Регоператор отмечает, что за пять лет самарский тариф ТКО был проиндексирован лишь один раз, хотя в 85 регионах повышения коммунальных услуг были до двух раз каждый год: «Проверку тарифа ТКО и приказов органов исполнительной власти, уполномоченных устанавливать тариф и нормативы, уже осуществлял ФАС России. Так, по результатам проверки департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области выдано предписание, которое исполнено».

Как рассказали создатели центра общественного контроля, организация также будет заниматься вопросами экологии и ЖКХ, свалок, состоянием жилого фонда.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев отмечает, что нормативы на вывоз ТКО могут быть рассчитаны как исходя из количества зарегистрированных граждан, так и исходя из метража квартиры: «Если норматив был принят уполномоченными органами, то спорить с ним в суде уже на стадии оплаты услуг, как это делали уважаемые депутаты, просто бесполезно. Они были обречены на провал, поскольку это ненадлежащий способ защиты права в данной ситуации».

«Другое дело, оспаривание решения об установлении неправильного норматива. В этом случае шансы зависят от грамотного и максимально понятного арифметического обоснования „неправильности“ норматива, которое общественники представят в суд. Если все расчеты будут подтверждены судебной экспертизой, а также соблюдены все процессуальные моменты, присущие для оспаривания такого рода решений, тогда шансы вполне реальные»,— рассуждает Сергей Сергеев. При этом эксперт подчеркивает, что никакого перерасчета и возврата денег гражданам не будет, а тариф утратит свою силу только с момента решения суда.

Ани Айвазян