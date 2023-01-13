В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту завышения тарифа за вывоз мусора

СУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства регоператора по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным парламентария, единый предельный тариф за услуги регоператора был завышен для «извлечения выгод и преимуществ» – в департамент ценового и тарифного регулирования региона предоставили недостоверные сведения. В «ЭкоСтройРесурсе» занизили выручку за 2020 год на 223,5 млн руб. и завысили объемы вывезенных отходов (получена выручка свыше 800 млн руб.) и транспортных затрат на 763,4 млн руб., установило следствие.

В ГУ МВД России по Самарской области пока не ответили.

В пресс-служба «ЭкоСтройРесурса» «Ъ» сообщили, что им неизвестно о возбуждении уголовного дела. Представители компании направили запросы в ГУ МВД России по Самарской области, а также прокурору региона с просьбой сообщить, имеются ли уголовные дела, возбужденные в отношении неустановленных должностных лиц регоператора.

«"Cкрыть" выручку, равно как и суммы поступлений на расчетные счета от населения и организаций невозможно. Выручка компании по основному виду деятельности отражается в бухгалтерской отчетности за 2020 год, принятой ИФНС. Данный факт не оспаривается ни налоговыми, ни правоохранительными органами. Кроме того, на официальном государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности также представлена принятая ИФНС бухгалтерская отчетность регоператора за 2020 год. На основании этого информация о завышении выручки является технической ошибкой, либо чьей-то фантазией»,– отмечают представители «ЭкоСтройРесурса».

ГУ МВД по Самарской области начало процессуальную проверку в отношении регоператора по обращению с ТКО в апреле минувшего года.

Михаил Матвеев в своем посте также сообщил о возможных фактах неуплаты регоператором налогов на 589,9 млн руб. Как пояснили в ООО «ЭкоСтройРесурс», плановая выездная налоговая проверка в отношении компании проходит в настоящее время: «Она не завершена и официальных решений, предписаний не вынесено. Откуда эти цифры, о каком завышении идет речь, неизвестно. Весьма громкие обвинения, пока что ничем не подтвержденные. Вызывает вопросы тот факт, что у парламентария есть данные, которых нет у регоператора. Мы обратились с запросом в УФНС Самарской области».

Ани Айвазян