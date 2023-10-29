В поисках подхода к отходам

Первые споры после проведения «мусорной реформы» добрались до высшей инстанции: Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел несколько дел с региональными операторами, требующими оплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Дело в том, что теперь даже в отсутствие заявки от потребителя договор с операторами считается заключенным автоматически на типовых условиях. ВС разъяснил, что это правило действует не всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За последние месяцы ВС рассмотрел несколько споров, касающихся оплаты услуг по вывозу мусора после проведения реформы, стартовавшей в 2019 году. По ее итогам в каждом регионе был создан оператор по обращению с ТКО — организация, ответственная за весь цикл обращения с отходами. В некоторых регионах таких операторов несколько. Руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба рассказывает, что с 1 января 2022 года всех физических и юридических лиц обязали оплачивать услуги по вывозу ТКО региональному оператору исходя из расчета площади занимаемых ими помещений, а не из объема фактически оказанных услуг. По его словам, это «существенно повысило» плату за обращение с отходами и вызвало множество споров.

Во всех рассмотренных ВС делах региональный оператор требовал взыскать денежные средства за его услуги, иногда даже в отсутствие подписанного с ним договора. Ответчики же говорили о том, что истец не доказал факт оказания этих услуг, и ссылались в том числе на показания ГЛОНАСС и соглашения с другими компаниями. «Ъ» проанализировал складывающуюся практику вместе с юристами.

Клинический случай

В некоторых делах оплату требовали с учреждений, оказывающих в том числе медицинские услуги. Например, об этом шла речь в делах по искам ставропольского ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» и екатеринбургского МУП «Специализированная автобаза». Эти истцы на основании соглашений с местными министерствами ЖКХ являются региональными операторами по обращению с ТКО на вверенных им территориях.

Ссылаясь на свой статус, эти юрлица предъявили детской городской клинической больнице №11 Екатеринбурга и кисловодскому санаторию «Россия» войск Росгвардии претензии по поводу оплаты услуг по вывозу отходов. В суде истцы утверждали, что даже в отсутствие заявки от потребителя (ответчики не подписывали договоры с регоператорами) публичный договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на типовых условиях, и настаивали на взыскании задолженности.

Арбитражные суды согласились взыскать с больницы 1,23 млн руб., а с санатория — 1,37 млн руб. Суды признали, что типовой договор между операторами и потребителями предполагается заключенным, и исходили из «доказанности факта оказания операторами в спорный период услуг по обращению с отходами». На возражения ответчиков, что в ходе их деятельности образуются медицинские отходы класса «А», суды указали, что такие отходы «по своему составу приближены к ТКО», а транспортировка мусора может производиться «только региональными операторами». Заключение же учреждениями договоров с другими лицами на вывоз именно медицинских отходов «направлено на обход закона и уклонение от оплаты» услуг регоператора, говорится в судебных актах.

Ответчики обжаловали эти решения в ВС. Заявители объясняли, что у них уже были заключены соглашения на оказание спорных услуг с другими компаниями, которые по факту и вывозили отходы, то есть они вынуждены «дважды платить за один и тот же вид услуг». Медучреждения также указывали, что на их территории нет свободного доступа и регоператор не мог просто так к ним заехать для вывоза отходов. Больница добавляла, что представленные оператором данные системы ГЛОНАСС о прохождении маршрута мусоровозом «отражают лишь время стоянки и маршрут транспортного средства и не подтверждают факта заезда на территорию и загрузки отходов». ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дела в экономколлегию.

В результате по обоим спорам экономколлегия признала, что порядок обращения с медицинскими отходами класса «А» и ТКО разный, а в действующих санитарных правилах содержится прямой запрет на складирование медицинских отходов в контейнерах.

Таким образом, собственники отходов класса «А» «не обязаны заключать договор» на оказание услуг по вывозу таких отходов «только с региональным оператором как с единственным поставщиком услуги» и учреждения вправе были нанять для этого других лиц, пояснил ВС.

Кроме того, нижестоящие суды не учли, что учреждения провели закупки, в рамках которых были заключены и исполнены договоры на оказание услуг по приему, вывозу и утилизации медицинских отходов класса «А». Также суды не исследовали акты сдачи-приемки этих услуг. Кроме того, добавила коллегия, потребители приводили ряд аргументов о том, что услуги по вывозу ТКО не могли быть оказаны операторами, поскольку свободный доступ на занимаемую ими территорию исключен из-за особых требований и пропускного режима. В итоге ВС отменил все решения и направил оба дела на новое рассмотрение в первую инстанцию для проверки доводов и документов ответчиков.

Классический случай

Другие решения ВС касались обычных потребителей, не образующих специфического вида отходов, которые к тому же имели подписанный с оператором договор. Так, по условиям сделки от августа 2019 года ООО «Карельский экологический оператор» оказывало ИП Сергею Билькову услуги по обращению с ТКО, а расчет производился исходя из количества и объема контейнеров для накопления отходов. В октябре 2019 года стороны подписали дополнительное соглашение, которым согласовали дату начала оказания услуг с 1 мая 2018 года, установив срок действия договора с этой даты по 31 декабря 2021 года.

Позднее оператор решил взыскать с ИП 1,77 млн руб. долга по оплате услуг за период с 1 июня 2018 года по 28 октября 2019 года. Суды трех инстанций удовлетворили иск, отметив, что предприниматель не оплатил оказанные ему услуги, стоимость их при этом была рассчитана верно. Доводы Сергея Билькова о некачественном оказании услуг и вывозе ТКО другой нанятой им организацией были отклонены.

Предприниматель обратился в ВС, настаивая, что при расчете долга оператор неправильно применил нормативы накопления ТКО.

К тому же, говорится в его жалобе, ООО не предоставило данные ГЛОНАСС, подтверждающие фактическое оказание услуг, и не доказало, что ИП размещал отходы на ближайших площадках, с которых оператор должен был вывозить мусор. Господин Бильков также указывал, что с момента заключения договора никаких новых согласований места расположения контейнера или графика вывоза отходов не было, новых допсоглашений не заключалось.

По словам потребителя, в результате ООО получило оплату услуг, более чем в 20 раз превышающую их фактическую стоимость. А в целом, добавлял ИП, оператор «злоупотребил своими правами и доминирующим положением на рынке, изменив в одностороннем порядке условия заключенного сторонами договора». Дело передали в экономколлегию ВС, которая снова поддержала потребителя.

ВС указал, что при заключении договора с региональным оператором собственник отходов «вправе выбрать один из двух способов коммерческого учета — исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, либо исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО». Стороны урегулировали разногласия по объему и месту накопления отходов, количеству контейнеров, расчетному периоду и способу коммерческого учета, а допсоглашением согласовали дату начала оказания услуг и срок действия договора. В связи с этим экономколлегия согласилась с тем, что факт оказания оператором услуг в период с 1 июня 2018 года по 28 октября 2019 года доказан.

Вместе с тем, отметил ВС, суды исходили из того, что предоставленный ИП контейнер «не подходил транспортному средству, которым вывозились отходы», посчитав, что до установки в октябре 2019 года специализированного контейнера расчет начислений нужно произвести по нормативам, утвержденным приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии №81 от 23 марта 2018 года.

Однако, меняя дату начала оказания услуг, «стороны не изменили иные существенные условия договора, касающиеся планируемого объема транспортируемых ТКО, места их приема и передачи, способа коммерческого учета количества ТКО»,— все эти условия остались неизменными, чего суды не учли. Кроме того, нет доказательств вывоза большего объема отходов, чем было установлено договором, признала экономколлегия.

Увеличение оператором размера задолженности «вследствие неправомерного изменения им в одностороннем порядке» согласованного способа коммерческого учета количества отходов привело к многократному удорожанию стоимости услуг, заключил ВС. В итоге все решения были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Спорные случаи

«Мусорная реформа стартовала в 2019 году. Прошло достаточно времени, чтобы большое количество споров на эту тему дошло до ВС»,— указывает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юргруппы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. По его словам, за это время «сформировалась статистика, аналитический отдел подготовил заключение и выявил проблемы, пришло время их решать».

По мнению руководителя практики антимонопольного права юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Ирины Покатович, такое внимание ВС к «мусорным спорам» может означать, что «много процессов прошло с нарушениями, а так как тема вывоза ТКО новая, очевидно, есть разночтения в применениях судами норм закона». «К тому же вопрос с реализацией идеи раздельного сбора и сортировки мусора сейчас имеет государственное значение как с точки зрения борьбы за экологию, так и в целях обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла»,— объясняет важность поднятой в ВС темы господин Сергеев.

Камнем преткновения в вопросе вывоза отходов, безусловно, является вопрос, кому и сколько нужно платить.

Региональный оператор по умолчанию применяет норматив, но в некоторых случаях можно перейти на расчет по факту, «вот тут и начинаются разногласия», указывает Сергей Сергеев. Если мусор не сортируется и считается ТКО, тогда его может вывозить только региональный оператор, объясняют юристы. В этом случае, даже если потребитель не обратился с заявкой в установленный законом срок (15 рабочих дней с даты опубликования регоператором предложения и текста соглашения), договор считается заключенным на условиях типового, объясняет господин Нетреба.

При этом закон позволяет компаниям заключать договоры с другими компаниями при наличии сортировки мусора, уточняет Сергей Сергеев: «Законодатель установил возможность “экономить” на услугах регионального оператора, если потребитель сортирует отходы и способствует их вторичному использованию. В свою очередь, региональные операторы этот процесс всячески тормозят».

В отсутствие сортировки уклонение от заключения договора на вывоз ТКО «влечет административную ответственность», говорит госпожа Покатович. По ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за незаключение договора предусмотрены такие варианты санкций, как штраф от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или даже административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом юрлица вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором, если в их собственности (или на другом законном основании) находится объект размещения ТКО, расположенный на участке, на котором образуются эти отходы, разъясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. То есть если компания владеет мусорным полигоном или взяла его в аренду и работает, производя отходы, прямо на его территории, то региональный оператор ей, очевидно, не нужен.

Отсутствие данных ГЛОНАСС «не может быть основанием отказа от оплаты вывоза ТКО», считает господин Жаров. В РФ есть множество режимных объектов, куда оператор может получить доступ, только имея на руках подписанный договор на вывоз отходов, и если такого документа нет, то, «несмотря на систему ГЛОНАСС, будет невозможно доказать, что режимный объект имеет перед ним задолженность», отмечает госпожа Покатович.

В связи с этим, исходя из позиции ВС, главным аргументом против взыскания оплаты в пользу регоператора служит не то, что последний не имел подписанного договора и не оказывал услуги по вывозу отходов, а доказательства того, что их оказывало другое лицо, в «противном случае взыскание будет произведено в полном объеме», поясняет господин Сергеев, Кроме того, уточняют юристы, при заключении договора на вывоз ТКО потребителям следует внимательно отнестись к выбору способа расчета оплаты услуг и знать, что неправильный расчет можно оспорить в суде.

Екатерина Волкова