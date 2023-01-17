FT: у иностранных банков возникли проблемы при попытке продать российские «дочки»

Советники западных банков, пытающихся уйти из России, жалуются на невозможность это сделать из-за введенного Владимиром Путиным закона, позволяющего проводить сделки с иностранными банками только по специальному разрешению, сообщает Financial Times (FT). В перечне банков, на которые распространяется запрет, — 46 кредитных организаций, в том числе Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк, Дойче банк.

Неназванные банковские консультанты опасаются, что вмешательство российского президента помешает некоторым сделкам, которые уже согласованы, и «коренным образом изменит условия» других сделок. Они ожидают, что уже согласованные суммы продажи «упадут вдвое», так как Кремль «будет оказывать больше влияния на сделки». «Есть некоторые очень влиятельные россияне, имеющие тесные связи с Кремлем, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы захватить эти организации у убегающих иностранцев»,— сказал один из источников FT. О каких россиянах и банках идет речь, он не уточнил.

В частности, после вступления в силу указа президента была приостановлена сделка по продаже Эйч-Эс-Би-Си Банка — «дочки» HSBC. Ее должен был купить российский Экспобанк, сделку согласовали летом 2022 года, до указа господина Путина. В HSBC заявили, что пытаются завершить сделку. По словам источника FT, Экспобанк тоже должен получить одобрение президента.

26 октября 2022 Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из «недружественных» стран. Эксперты отмечали, что такая схема позволяет не только контролировать действия собственников банков, но и влиять на выбор возможного дружественного покупателя долей в них. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина говорила об отсутствии необходимости спасения «дочек» иностранных банков.

Об уходе иностранных банков — в приложении «Ъ» «Банки на поток».

Лаура Кеффер