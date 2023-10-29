Что происходит после ввода войск России на Украину. День 613-й

Над Черным морем и Крымом уничтожено 36 беспилотников. РФ ответит симметрично на использование Европой замороженных активов, заявил Вячеслав Володин. США разработали для Украины гибридные, «советско-американские» системы противовоздушной обороны FrankenSAM, пишет The New York Times. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:27. По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, сообщил Голубев.

12:08. Бывший народный депутат Украины Олег Царев, на которого совершили покушение, все еще находится в реанимации, сообщил РБК его друг, журналист Александр Чаленко.

11:49. В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет, сообщил губернатор Ростовской области Голубев.

11:14. Конгресс может значительно уменьшить размер помощи Украине и не дать Байдену требуемой суммы ($61 млрд), считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

11:04. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:30. Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

10:29. США разработали для Украины гибридные, «советско-американские» системы противовоздушной обороны FrankenSAM, пишет The New York Times.

10:28. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Россия конфискует гораздо большие активы недружественных стран, если европейские страны начнут использовать замороженные российские активы.

10:27. Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России. Атака была пресечена в ночь на 29 октября.