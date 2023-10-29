Российский Еврейский конгресс: антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа

В воскресенье вечером руководство Российского еврейского конгресса (РЕК) выступило с заявлением по поводу стихийных антисемитских выступлений на Северном Кавказе. В заявлении, в частности, говорится, что «РЕК в постоянном режиме следит за обстановкой в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где произошли антисемитские выступления в аэропорту Махачкалы, Хасавюрте, Черкесске и был совершен поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике».

«Мы считаем, что произошедшее в этих регионах беспрецедентно и абсолютно нетипично как для Северного Кавказа, так и для современной России,— говорится в обращении.— Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия».

В РЕК сообщили, что организация находится в постоянном контакте со всеми государственными структурами, в компетенцию которых входит контроль за ситуацией в стране и этих регионах: «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты». Из текста заявления следует, что «РЕК очень благодарен жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации». «Некоторых из них мы знаем лично»,— сказано в документе. «Российский еврейский конгресс убежден, что антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа, ему нет и не может быть места в многонациональной России»,— говорится также в заявлении.

О демонстрациях в поддержку палестинцев по всему миру — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Павел Коробов