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Российский Еврейский конгресс: антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа

Российский Еврейский конгресс: антисемитизм противоречит духу Северного Кавказа

В воскресенье вечером руководство Российского еврейского конгресса (РЕК) выступило с заявлением по поводу стихийных антисемитских выступлений на Северном Кавказе. В заявлении, в частности, говорится, что «РЕК в постоянном режиме следит за обстановкой в Дагестане и Карачаево-Черкесии, где произошли антисемитские выступления в аэропорту Махачкалы, Хасавюрте, Черкесске и был совершен поджог строящегося еврейского культурного центра в Нальчике».

«Мы считаем, что произошедшее в этих регионах беспрецедентно и абсолютно нетипично как для Северного Кавказа, так и для современной России,— говорится в обращении.— Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия».

В РЕК сообщили, что организация находится в постоянном контакте со всеми государственными структурами, в компетенцию которых входит контроль за ситуацией в стране и этих регионах: «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты». Из текста заявления следует, что «РЕК очень благодарен жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации». «Некоторых из них мы знаем лично»,— сказано в документе. «Российский еврейский конгресс убежден, что антисемитизм противоречит духу и традициям народов Северного Кавказа, ему нет и не может быть места в многонациональной России»,— говорится также в заявлении.

О демонстрациях в поддержку палестинцев по всему миру — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Павел Коробов

Фотогалерея

Протесты в поддержку палестинцев по всему миру

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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

Следующая фотография
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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

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