Война за кто кого

Израиль постепенно расширяет наземные операции в секторе Газа. Пока нет ясности, насколько масштабными будут его действия. Но уже сейчас международные организации заявляют о гуманитарной катастрофе в секторе, где, по данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 8 тыс. человек. ООН призывает стороны конфликта к прекращению огня. Но в Израиле по-прежнему тверды в намерении ликвидировать палестинское движение «Хамас». «Или мы, или они»,— заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Накануне на первой пресс-конференции с начала войны с «Хамасом» тройка руководителей страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху всячески демонстрировала населению единство перед лицом врага. Однако в СМИ и в обществе вновь зазвучал вопрос о том, может ли господин Нетаньяху оставаться во главе страны, как будто не было трех недель страшной войны, угрожающей существованию Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские войска продолжают активизировать наземные операции и расширять захваченные ими плацдармы в секторе Газа

Фото: Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images Израильские войска продолжают активизировать наземные операции и расширять захваченные ими плацдармы в секторе Газа

Фото: Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images

Ограниченное вторжение

Израильские войска продолжают активизировать наземные операции и расширять захваченные ими плацдармы в секторе Газа. Об этом уже два дня подряд сообщает официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Операции на местах сложны и сопряжены с риском для наших подразделений. Мы сделаем все возможное с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность наших военнослужащих и достичь целей войны»,— сказал он в воскресенье в ходе одного из пресс-брифингов.

Израильские сухопутные силы вошли в сектор Газа в пятницу вечером. На следующий день представители военного и политического руководства страны официально объявили о начале второй фазы военной операции против палестинского движения «Хамас». До этого на протяжении трех недель израильская армия наносила удары по сектору, не заходя внутрь, в основном с воздуха. Атаки стали ответом на вторжение боевиков «Хамаса» на израильскую территорию 7 октября. В результате погибло около 1,4 тыс. человек — как израильтян, так и иностранцев, тысячи получили ранения. По меньшей мере 230 человек оказались в секторе Газа в качестве заложников. Их число постоянно уточняется. Власти Израиля подчеркивают, что цель военной операции в Газе — уничтожение инфраструктуры палестинского движения «Хамас» и освобождение заложников.

Каким будет масштаб наземной операции, пока до конца не ясно. Судя по заявлениям израильских военных, решения обновляются каждый день на основе оперативной информации. В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Израиль оттягивает полномасштабное вторжение в сектор Газа и вместо этого проводит отдельные, менее крупные наземные операции. Издание утверждает, что израильские военные и политическое руководство страны скорректировали свой план ввода в сектор Газа сухопутных сил в соответствии с пожеланиями американских чиновников и министра обороны США Ллойда Остина. Со своей стороны, в Вашингтоне отрицают, что дают израильтянам какие-либо указания, правда, об отправке американских военных советников в Израиль СМИ сообщали еще на прошлой неделе.

В любом случае военные эксперты считают, что Израиль не мог зайти в Газу наскоком. Пока речь идет о постепенной зачистке территории, в том числе от минных полей и ловушек, выявлении подземных туннелей, ликвидации снайперов и основных огневых позиций противника, а также тех, кто непосредственно отвечает за военные операции «Хамаса».

Совершаются также отдельные рейды вглубь сектора по уничтожению отрядов палестинских боевиков. «Силы на местах готовятся ко многим сценариям… По мере того как мы приближаемся к более населенным районам, мы считаем, что боевые действия будут сложными, мы также готовы к этому»,— сказал военный источник израильскому сайту Walla. По его словам, столь плотного огня в рамках наземных операций, как сейчас, израильская армия не открывала с Октябрьской войны 1973 года.

В Израиле никто не ждет быстрой победы. Бывший руководитель военно-политического отдела Министерства обороны Зоар Пальти, занимавший также пост главы разведывательного управления службы внешней разведки «Моссад», не исключил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что война может продлиться несколько лет.

По его словам, то, что происходит сейчас, не первая и не последняя операция в секторе Газа и за нынешними воздушными и наземными рейдами последует более масштабная операция. «Однако и ею дело не ограничится»,— сказал он.

«Мы находимся только в начале пути — война внутри сектора будет трудной и долгой»,— заявил в субботу вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он назвал происходящее «второй войной за независимость» и пообещал победу. Слова премьера прозвучали на его первой за три недели войны пресс-конференции для израильских СМИ. На ней он выступил вместе с министром обороны Йоавом Галантом и третьим номером в «кабинете военного времени», бывшим министром обороны Бени Ганцем, представляющим одну из оппозиционных партий «Механе мамлахти». Именно эта тройка сейчас принимает окончательные решения, касающиеся ведения войны. Их утверждает расширенный военно-политический кабинет, отвечающий за вопросы безопасности. По словам господина Нетаньяху, решение о второй фазе войны против «Хамаса», то есть о введении наземных сил в сектор Газа, было принято единодушно. И в целом на пресс-конференции «военная тройка» старалась демонстрировать единство, проявившееся даже в единообразном стиле одежды — все были в черных рубашках.

За отставку Нетаньяху

«Вместе мы победим» — главный лозунг сегодняшнего Израиля. Эти плакаты развешаны по всей стране. И общество действительно сплотилось. Были отложены в сторону все разногласия, раздирающие страну с начала года,— и вокруг судебной реформы, и в целом будущего устройства государства. Были прекращены демонстрации протеста против правительства. Но в последние дни призывы к отставке Биньямина Нетаньяху вновь зазвучали на улицах. Так, в субботу у дома премьер-министра в Кесарии состоялась небольшая акция протеста. Израильтяне задаются вопросом, как власти смогли допустить то, что произошло 7 октября.

Большая часть общества готова подождать с вопросами до конца войны, но все чаще звучат голоса, ставящие под сомнение способность господина Нетаньяху справляться со своими обязанностями.

Израильтян раздражает, что премьер так и не взял на себя прямой ответственности за провал системы безопасности. Многие также считают, что его красивая речь в начале пресс-конференции опоздала как минимум на три недели. Масла в огонь подлил пост Биньямина Нетаньяху в социальной сети X, где он попытался переложить вину за случившееся на глав служб безопасности, которые считали, что «Хамас» будет вести себя сдержанно. После возмущения в политических кругах и СМИ премьер-министр удалил этот пост и еще через какое-то время извинился. «Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур»,— написал он. Однако поток критики премьер остановить уже не смог.

Глава израильской парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что Биньямин Нетаньяху «пересек красную черту», обвиняя армию и службы безопасности страны в неудачах в момент, когда страна ведет боевые действия.

«Израиль в состоянии войны. У него сильная армия, замечательный народ, энергия и боевой дух, но нет премьер-министра. Избитая фигура в черной рубашке, продолжающая цитировать лозунги из телесуфлера, не является премьер-министром»,— написал в воскресенье обозреватель сайта Walla Барак Равид, выразив мнение части общества, что господин Нетаньяху должен освободить свое место. Одновременно портал Ynet цитирует бывшего главу Общей службы безопасности Йорама Коэна, утверждающего, что и он, и его преемники не раз советовали политическому руководству страны нанести превентивный удар по «Хамасу», но те боялись. А бывший глава разведслужбы «Моссад» Йоси Коэн сказал, что «народ Израиля заслуживает лучшей системы».

Международное давление

Между тем Израиль оказался в сложной ситуации. Мало того что армии приходится вести войну на три фронта — с «Хамасом» на юге, с радикальными палестинскими группировками на Западном берегу реки Иордан и с «Хезболлой» на севере. В мире нарастает недовольство действиями Израиля. Сочувствие, проявленное в связи со зверствами боевиков «Хамаса», вторгшихся в страну 7 октября, сменяется критикой за «непропорциональный ответ» и блокаду сектора Газа.

По утверждению палестинского Минздрава, в результате израильских атак в секторе погибло более 8 тыс. человек, почти треть из них — дети. Международные гуманитарные организации бьют тревогу. «Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию»,— заявила в воскресенье президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич. Ситуация в секторе катастрофическая: больницы переполнены, не хватает лекарств, в том числе анестезии для операций, нет топлива, растут трудности с доступом к продуктам, десятки тысяч людей вынуждены покинуть дома. Международные организации призвали к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы. Под международным давлением Израиль открыл во вторник доступ воды на юг сектора Газа, хотя ранее обещал заблокировать все поставки воды до тех пор, пока не будут освобождены заложники. Израиль также согласовал с Каиром и Вашингтоном пропуск через КПП «Рафах» на границе Египта с сектором машин с гуманитарной помощью, но этого пока недостаточно. Грузы проходят досмотр, и в лучшем случае в день в Газу попадает около 20 машин.

На призывы о прекращении огня Израиль пока не отвечает. Он оставил без внимания и соответствующую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, принятой большинством голосов в пятницу вечером (120 — за, 14 — против, 45 воздержались). Израиль и ряд западных стран считают текст резолюции несбалансированным, так как там нет осуждения «Хамаса». Министр обороны Чехии Яна Чернохова после публикации результатов голосования призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции. «Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами "Хамаса"! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов»,— написала она в соцсети X. Впрочем, премьер и глава МИД Чехии этот призыв не поддержали.

Тем временем по мере продолжения израильской военной операции все больше и больше стран выражает поддержку палестинцам, а не израильтянам.

Акции солидарности с Израилем по всему миру сменились антиизраильскими акциями.

Одна из самых крупных за последние дни демонстраций в поддержку Палестины прошла в субботу в Стамбуле. На ней выступил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пообещал объявить Израиль «военным преступником». Это фактически похоронило весь процесс по нормализации турецко-израильских отношений, который шел последние пару лет. Под вопросом и отношения Израиля с арабскими странами, подписавшими с ним в последние годы документы о нормализации или собиравшимися это сделать. «Хамас» призывает все мусульманские страны, у кого есть дипломатические отношения с Израилем, разорвать их. Пока этого никто не делает, но призывы к Израилю прекратить военную операцию в Газе звучат все настойчивее.

Марианна Беленькая