Не обговорили, но приговорили

Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Вадима Белоусова, которого Мосгорсуд в прошлом году заочно приговорил к десяти годам лишения свободы за взятку в 3 млрд руб., на процедуру привлечения парламентария к уголовной ответственности. Между тем, несмотря на то что приговор вступил в силу полгода назад, господин Белоусов все еще сохраняет статус депутата. Его адвокат и коллеги уверены: это следствие того, что Генпрокуратура передала дело в суд без санкции Госдумы, а это как раз и стало возможным из-за противоречий между Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и законом о статусе парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Белоусов во время заседания в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вадим Белоусов во время заседания в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из отказного определения (.pdf), опубликованного на сайте КС, Вадим Белоусов пытался оспорить нормы УПК, на основании которых Мосгорсуд в 2022 году объявил его в розыск. Адвокаты заявителя настаивают, что такое правоприменение противоречит конституционному принципу разделения властей и принципу неприкосновенности депутата, так как допускает для обеспечения исполнения не вступившего в законную силу приговора задержание и заключение под стражу (обозначенное в жалобе как арест) депутата без согласия Госдумы. Однако, по мнению КС, адвокаты Вячеслав Плахотнюк и Дарья Песецкая не представили доверенности на ведение дела именно в КС, а ордер, на основании которого они действовали до сих пор, работает только в уголовном суде.

Напомним, что в августе 2022 года Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к десяти годам колонии и штрафу в 500 млн руб. за получение взятки в размере более 3 млрд руб., ему также запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью (см. “Ъ” от 4 августа 2022 года). Судья потребовал взять депутата под стражу в зале суда, но это оказалось невозможно, так как тот на оглашение приговора не явился (он был под подпиской о невыезде). Его адвокат Людмила Айвар говорит, что господин Белоусов не выходит на связь даже со своими защитниками и им неизвестно, где он находится (по данным погранслужбы, страну он не покидал).

Тем не менее он по-прежнему сохраняет статус депутата, хотя вступивший в силу приговор является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Но, объясняет госпожа Айвар, для этого в Думе должны получить из суда заверенную копию приговора. Этого до сих пор не произошло — возможно, потому, что законность приговора вызывает обоснованные сомнения, предполагает адвокат.

С этим согласны и однопартийцы депутата. В подобных случаях Генпрокуратура обращается в Думу, и та снимает неприкосновенность и дает разрешение на возбуждение уголовного дела, напоминает “Ъ” заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Эта процедура была проведена и с Вадимом Белоусовым. Но после того, как проходит расследование, Генпрокуратура повторно обращается в Думу за разрешением на передачу дела в суд, а как раз этого обращения в данном случае не было.

Поэтому дело обжаловано в кассационной инстанции — в Верховном суде — и ждет рассмотрения, и лишь после этого «могут приниматься какие-то решения», считает господин Гусев.

Привлечь внимание КС к этой ситуации Вадим Белоусов и его адвокаты пытаются не в первый раз: еще в 2021 году депутат обратился туда с жалобой, в которой утверждал, что судебный процесс был начат с нарушением, так как Генпрокуратура не получила согласия Госдумы на передачу дела в суд. Но КС тогда отказался принять жалобу (.pdf) со ссылкой на то, что суд продолжает рассматривать дело заявителя, а значит тот пока не исчерпал всех внутригосударственных средств защиты (по закону это является обязательным условием для обращения в КС).

В мае 2023 года приговор в отношении Вадима Белоусова после подтверждения в апелляции вступил в силу, и его адвокаты снова обратились в КС. Они жаловались на противоречие между нормами УПК и законом о статусе сенатора и депутата Госдумы. По этому закону, напоминает Людмила Айвар, генпрокурор должен запрашивать согласие Думы сначала на привлечение депутата к уголовной ответственности, а затем и на передачу дела в суд. В случае с Вадимом Белоусовым этого сделано не было: Дума давала согласие только на снятие с него неприкосновенности после возбуждения дела. В свое время такое условие было предусмотрено и в УПК, но потом ссылку на необходимость второй стадии убрали, вспоминает адвокат. Однако в профильном законе такая норма осталась, и КС, по словам госпожи Айвар, просили «определить, что первично: курица или яйцо».

Кстати, в прошлом году господин Белоусов лично пытался устранить «неполноту процессуальных гарантий», инициировав соответствующие поправки к ст. 441 УПК.

Отсутствие в ней требования согласовывать с Думой направление депутатского уголовного дела в суд «порождает трудности и отсутствие единообразия в правоприменении», доказывал автор проекта. В качестве примера он ссылался на свой собственный случай, ведь до 2020 года предусмотренный законом о статусе депутата порядок неукоснительно соблюдался, и генпрокурор запрашивал в Думе разрешение на передачу дела в суд. Не уклонился он от общего принципа и в 2022 году, когда запрашивал согласие на передачу в суд дела депутата-коммуниста Валерия Рашкина.

Однако законопроект Вадима Белоусова до сих пор остается без движения. При этом в заключении профильного комитета по законодательству говорится (.doc), что вопрос о порядке направления в суд уголовного дела в отношении сенатора или депутата не нуждается в дополнительной регламентации, так как уже урегулирован законом о статусе депутата. В свою очередь, правительство в отзыве на проект утверждает (.pdf), что руководствоваться следует прежде всего нормами УПК: «рассмотрение палатами Федерального собрания материалов уголовного дела обусловило бы предрешение вопроса о виновности обвиняемого… что является исключительной прерогативой суда», говорится в документе.

Зампред комитета Госдумы по законодательству и бывший прокурор Юрий Синельщиков (КПРФ) тоже считает, что нормы УПК в данном случае получают приоритет: согласно самому УПК, при производстве по уголовному делу не подлежит применению федеральный закон, противоречащий кодексу. Депутат отмечает, что КПРФ всегда добивалась жесткого соблюдения процедуры в случаях, когда стоял вопрос о снятии неприкосновенности с ее депутатов. В то же время, напоминает он, в ситуации с лишением полномочий Валерия Рашкина никаких проблем с уведомлением Госдумы судом не возникло: это было сделано буквально в тот же день, как приговор вступил в силу.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова