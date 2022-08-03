Депутат ушел на приговор и не вернулся

Мосгорсуд признал взяточником и приговорил к десяти годам колонии строгого режима депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. Сам политик судебный процесс по своему делу проигнорировал, сославшись на занятость, поэтому судье пришлось выносить постановление о взятии его под стражу заочно. Удастся ли реально поместить осужденного в СИЗО в случае его поимки, пока неясно. По мнению сторонников господина Белоусова и специалистов в области теории уголовного права, действующие депутаты Госдумы вообще не давали разрешения на уголовное преследование, судебное разбирательство и тем более арест коллеги, поэтому у осужденного есть шансы побороться за отмену приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Вадим Белоусов решил не ходить на оглашение собственного приговора

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Вадим Белоусов решил не ходить на оглашение собственного приговора

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, депутат Госдумы Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении особо крупной взятки в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд вслед за СКР установил, что с мая 2010 по январь 2014 года осужденные совместно с действующим в то время губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от представителей крупного дорожно-строительного холдинга 3,253 млрд руб. незаконного вознаграждения за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе.

На завершающей стадии процесса, начатого Мосгорсудом в декабре 2020 года, гособвинение от Генпрокуратуры попросило приговорить господина Белоусова к 14 годам, а 80-летнюю госпожу Бутакову, с учетом ее преклонного возраста — к 4 годам колонии.

Однако суд дал депутату только десять лет колонии строгого режима. Парламентария лишили также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и запретили ему занимать должности на государственной и муниципальной службе еще три года после отсидки. Его престарелая теща и вовсе отделалась условным сроком в пять лет. Обоим взяточникам, правда, придется выплатить штрафы по 500 млн руб. Кроме того, в доход государства будет обращено все купленное семьей имущество в Москве и Челябинске: 52 квартиры, 3 нежилых помещения, 76 земельных участков, а также деньги родственников, которые они хранили на своих счетах в нескольких банках.

Их третий предполагаемый подельник Михаил Юревич остался обвиняемым в тех же преступлениях, однако для следствия и суда он пока не доступен. Экс-губернатор еще в 2017 году сбежал в Великобританию и до сих пор числится в международном розыске.

Напомним, изначально следствие заинтересовалось не коррупционной составляющей этого уголовного дела, а пропажей 9 млрд руб., которые могли быть похищены во время так называемой «дорожной революции» в Челябинской области — масштабного строительства и реконструкции автодорог, ведущихся в регионе в 2011–2014 годах. Главными обвиняемыми в мошенничестве тогда стали экс-директор областного госпредприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников, выполнявший функции заказчика дорожного строительства, и владелец крупнейшего в регионе профильного холдинга ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Башаев, освоивший основную часть заказов.

Предполагаемые мошенники пояснили, что заявленную сумму они на самом деле не украли, а истратили на взятки.

Как следовало из показаний, в 2010 году после назначения губернатором Челябинской области Михаила Юревича его партнер по бизнесу, в то время депутат областного заксобрания Вадим Белоусов потребовал от «Южуралавтобана» ежемесячно переводить в наличность и выплачивать «команде губернатора» 20% прибыли холдинга.

Чтобы отработать свои проценты, чиновник и политик якобы и затеяли «революцию». Они постоянно говорили о необходимости реконструкции областных дорог и продвигали эту тему через ангажированные СМИ, добиваясь таким образом выделения приличных средств из федерального бюджета. Основная часть заказов на дорожное строительство по понятным причинам доставалась «Южуралавтобану».

Учитывая статус новых фигурантов уголовного дела, его передали из регионального управления в центральный аппарат СКР и уже там установили, что на губернатора Юревича работала едва ли не вся семья депутата Белоусова. Сам он управлял принадлежащей губернатору макаронной фабрикой ОАО «Макфа» в Челябинске, его теща Маргарита Бутакова была главным бухгалтером на подконтрольном главе региона ОАО «Первый хлебозавод», а жена политика представляла интересы «команды губернатора» в Москве. На доверенных лиц Михаила Юревича, как выяснило следствие, был возложен и сбор «дорожного налога» с коммерсантов: Маргарита Бутакова получала взятки наличными в Челябинске, а супруга Вадима Белоусова арендовала для этих же целей ячейку в ОАО «АКБ "Лесбанк"» в Москве.

Хрупкая по комплекции женщина, как было установлено расследованием, ежемесячно забирала из сейфа по 10 млн руб. и перенесла таким образом примерно половину всех полученных группой Михаила Юревича криминальных доходов. Однако привлекать к уголовной ответственности ее не стали, признав «неосведомленной о преступном характере сделок». К предполагаемым взяткодателям Башаеву и Овчинникову следствие тоже не заявило претензий, поэтому отвечать за деятельность группы в итоге пришлось только депутату Белоусову и его теще.

Интересно, что сам парламентарий, ограниченный в правах на время следствия только избранной ему подпиской о невыезде, добросовестно посетил более сотни состоявшихся в Мосгорсуде заседаний по своему делу.

В минувший вторник, когда судья Андрей Гуров зачитывал первую часть вынесенного ему приговора, Вадим Белоусов честно «отстоял» в зале отведенные на эту процедуру четыре часа, а в среду, перед оглашением резолютивной части, неожиданно пропал.

Его защитники сначала попытались объяснить отсутствие клиента его «загруженностью» и «заранее запланированными делами», но вскоре были вынуждены признать, что понятия не имеют, где он. «Был на связи. Собирался приехать. На звонки и сообщения сейчас не отвечает»,— пояснили суду адвокаты. Их аргументы по понятным причинам не устроили судью. Андрей Гуров заявил, что подсудимый будет объявлен в розыск, а избранную ему ранее меру пресечения придется изменить.

Стоит отметить, что даже в случае поимки Вадима Белоусова взять его под стражу будет не просто. Как следует из заключения профессора кафедры уголовного права и криминалистики МГИМО Александра Гриненко, подготовленного по запросу адвокатского бюро «Трунов, Айвар и партнеры», уголовное преследование Вадима Белоусова является беспрецедентным даже на фоне 13 других уголовных дел, возбужденных в отношении парламентариев федерального уровня за всю новейшую историю России. Как пояснил эксперт, в декабре 2018 года по ходатайству генпрокурора России Юрия Чайки депутаты Госдумы лишили неприкосновенности своего коллегу, депутата от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Генпрокурору, по мнению специалиста, тогда разрешили только проведение с народным избранником следственных действий в рамках возбужденного против него уголовного дела, но не судебное разбирательство по этому делу.

Уникальность же ситуации, как полагает ученый, заключалась в том, что к моменту начала заседаний Мосгорсуда полномочия лишившей Вадима Белоусова неприкосновенности нижней палаты парламента истекли и даже партия «Справедливая Россия», которую он ранее представлял, перестала существовать. При этом сам фигурант за время предварительного следствия сумел переизбраться в очередной созыв Госдумы по спискам новой, объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» и приобрел таким образом новый парламентский иммунитет. Этого особого статуса депутата Белоусова, по мнению профессора Гриненко, никто пока не лишил.

Сергей Машкин