Приговор депутату заболел в апелляции

Первый апелляционный суд общей юрисдикции поставил под сомнение приговор, вынесенный 81-летней Маргарите Бутаковой, помогавшей своему зятю, депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадиму Белоусову, получить рекордную в современной истории взятку — 3,253 млрд руб. Адвокатам пенсионерки удалось убедить суд в том, что из-за преклонного возраста и перенесенного ковида она не могла полноценно защищать себя в процессе, и теперь уже психиатрам предстоит решить, судить госпожу Бутакову дальше или лечить. Интересно, что в случае подтверждения болезнь тещи автоматически отменяет и приговор ее зятю, получившему десять лет колонии. Господину Белоусову, впрочем, это безразлично: найти его не могут уже полгода.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Маргарита Бутакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” участники процесса, представители главного осужденного Вадима Белоусова не успели даже заявить апелляции о своих претензиях к приговору Мосгорсуда. Дело в том, что первыми по регламенту выступали защитники Маргариты Бутаковой, престарелой тещи депутата, помогавшей ему, как было установлено судом первой инстанции, собирать взятки и включенной СКР в одну преступную группу с политиком.

Адвокаты пояснили апелляционному суду, что до недавнего времени не сомневались в психическом здоровье своей подопечной. Она была в абсолютно здравом уме в период совершения инкриминируемых ей преступлений с 2010 по 2014 год, а в 2019 году, уже после возбуждения уголовного дела, уверенно прошла комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Душевное здоровье женщины, по словам ее защитников, подорвали заседания в Мосгорсуде, начатые в декабре 2020 года, и перенесенный вскоре после этого ковид. Таким образом, в процесс, длившийся один год и девять месяцев, подсудимая, по мнению защиты, вошла в неадекватном состоянии. Она плохо понимала задаваемые ей вопросы, путалась в показаниях, а о том, чтобы руководить действиями своих защитников, как выразился один из них, «не могло быть и речи». Адвокаты, по их словам, регулярно приносили в Мосгорсуд документы, подтверждающие душевное расстройство подсудимой, включая справку о ее постановке на учет в психоневрологическом диспансере по месту жительства в Челябинске, однако судья Мосгорсуда жалобы проигнорировал и приговорил, предположительно, больную к четырехлетнему условному сроку наказания.

Апелляция согласилась с мнением защиты госпожи Бутаковой и назначила ей повторную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Врачам предстоит установить, была ли подсудимая вменяема во время процесса и является ли она таковой в настоящее время. При этом пока еще считающуюся взяточницей Маргариту Бутакову вначале будут обследовать амбулаторно, а потом стационарно, если у экспертов возникнут разногласия по поводу ее состояния.

«Следствие считало, что инкриминируемые преступления родственники совершали в группе, и судили их тоже в группе,— пояснил “Ъ” адвокат Вадима Белоусова Вячеслав Плахотнюк.— Таким образом, неадекватные показания Маргариты Бутаковой, возможно, данные ею вследствие душевного недуга, не только помешали ей защитить себя, но и предопределили суровый приговор, вынесенный моему доверителю».

По словам адвоката, теперь от выводов экспертов будет зависеть не только судебное решение, вынесенное госпоже Бутаковой, но и приговор Мосгорсуда в целом. «Если Маргариту Бутакову врачи признают вменяемой, мы просто продолжим начатое разбирательство в апелляции,— рассказал Вячеслав Плахотнюк.— Если же результат экспертизы будет иной, придется отменять весь приговор». В каком формате будет проходить повторный процесс, защитник не смог даже предположить.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вадим Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дело в том, что разбирательство с возможными преступлениями психически больного человека требует особой судебной процедуры и приговорен он может быть только к принудительным мерам медицинского характера. При этом здоровый, но отсутствующий с августа прошлого года Вадим Белоусов для очного процесса недоступен. Депутат, напомним, исчез перед вынесением ему приговора Мосгорсудом и был объявлен в розыск.

Напомним, депутат-справедливоросс Белоусов, так и не лишенный, кстати, мандата в связи с неопределенностью своего сегодняшнего статуса, был признан Мосгорсудом взяточником-рекордсменом. В процессе, завершившемся в августе прошлого года, было установлено, что Вадим Белоусов, Маргарита Бутакова и состоявший с ними в одной преступной группе действующий в то время губернатор Челябинской области Михаил Юревич с мая 2010 года по январь 2014 года получили от представителей крупного дорожно-строительного холдинга 3,2 млрд руб. взяток за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе. За участие в коррупционных схемах все трое были обвинены по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК РФ, однако полноценно привлечь к ответственности никого из взяточников не удалось. Господин Юревич еще в 2017 году сбежал в Великобританию, поиски осужденного к десятилетнему сроку господина Белоусова тоже не увенчались успехом, а самым строгим «наказанием» для 81-летней госпожи Бутаковой может стать разве что судебное предписание о продолжении лечения, которое она и так начала.

Сергей Машкин