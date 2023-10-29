Посла РФ вызвали в МИД Израиля из-за визита «Хамаса» в Москву

Российского посла в Тель-Авиве Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля. Заместитель директора отдела Евразии МИДа, посол Симона Гальперин заявила послу, что Израиль серьезно рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного осуждения» со стороны Москвы «Хамаса» и поведение России в международных организациях.

«Принятие у себя лидеров "Хамаса", которые несут прямую ответственность за убийственный террористический акт 7 октября, за похищение заложников и пролитие крови более 1400 израильтян, передает послание о легитимности терроризма против израильтян»,— сообщила пресс-служба МИД Израиля.

26 октября в Россию прибыл член политбюро «Хамаса» Абу Марзук. МИД России сообщал, что на встрече с представителем боевиков обсуждались вопросы освобождения заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле. МИД Израиля назвал такой шаг «легитимацией терроризма». Российское посольство в Тель-Авиве в ответ на это заявило, что действия России прежде всего ориентированы на освобождение заложников в секторе Газа.

Когда журналист «Ъ FM» на брифинге спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нет ли в Кремле опасений, что такие переговоры приведут к резкому ухудшению российско-израильских отношений, он заявил, что российские власти будут продолжать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

О конфликте в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина