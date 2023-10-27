Посол: позиции Израиля и РФ по конфликту с Палестиной не всегда совпадают

Позиции Израиля и России по вопросам палестино-израильского конфликта не всегда совпадают, заявил «РИА Новости» посол Израиля Александр Бен Цви. При этом он ответил, что стороны продолжают диалог.

«У нас до сих пор остаются разногласия с российской стороной по различным позициям, например в ООН. Но у нас контакты тесные, мы часто встречаемся»,— заявил израильский посол (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что пару дней назад в Министерстве иностранных дел он разговаривал с заместителем министра Михаилом Богдановым.

«Не всегда мы соглашаемся по нашим позициям, но это часть нашего диалога. Каждый из нас старается, я думаю, предоставить свою позицию другой стороне, объяснить, почему мы так думаем и стараемся переубедить. Не всегда получается, но это часть диалога»,— добавил Александр Бен Цви.

Накануне делегация представителей «Хамаса» прибыла в Москву, чтобы обсудить судьбу заложников, захваченных группировкой. В Израиле назвали прием хамасовцев в Москве «позорным шагом».

Война между Израилем и палестинским «Хамасом» началась 7 октября. Израиль объявил мобилизацию. Были мобилизованы в том числе тысячи россиян с двойным гражданством. По последним данным, в Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — более 6 тыс. человек.

Как палестинских радикалов расспросили в МИД России о ситуации с заложниками — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Анастасия Ларина