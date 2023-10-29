Bloomberg: наземная операция Израиля в Газе продлится от 6 недель до 6 месяцев

Наземное вторжение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сектор Газа продлится от шести недель до шести месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько чиновников.

Собеседники агентства утверждают, что целью вторжения являются уничтожение палестинского движения «Хамас» как организации и попытка добиться того, чтобы сектор Газа перестал быть источником антиизраильского насилия. По информации Bloomberg, союзники Израиля, в том числе США, просят Иерусалим более четко сформулировать цели операции.

Еще одной целью операции, по словам представителей израильских служб безопасности, является убийство всех лидеров «Хамаса», причастных к атаке на Израиль 7 октября. В планы Израиля также входит создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения, передает Bloomberg.

27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. «Хамас» в ответ объявил о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценную наземную операцию в секторе Газа, называя это расширением операции. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу».

По информации The New York Times, Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе ввода войск в анклав.

О текущей ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Эрдни Кагалтынов