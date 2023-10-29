Ростовский губернатор Голубев сообщил о работе ПВО над регионом

Система противовоздушной обороны (ПВО) поразила воздушную цель над Ростовской областью, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, последствий на земле нет.

Глава региона позднее уточнил, что несколько обломков сбитого беспилотника упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. 161.RU со ссылкой на очевидцев сообщило, что был слышен взрыв.

Сегодня ночью, 29 октября, Минобороны России сообщило об уничтожении 36 БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Сегодняшним утром власти Краснодарского края сообщили о пожаре на территории Афипского НПЗ. Telegram-каналы опубликовали видео очевидцев, которые утверждают, что слышали взрыв перед пожаром.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».