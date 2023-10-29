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Коммерсантъ FM
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На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 29 октября. Региональное правительство назвало это «локальным возгоранием», причина которого выясняется. Telegram-каналы публикуют видео очевидцев, которые утверждают, что слышали взрыв перед пожаром.

Возгорание было «оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса», говорится в сообщении регионального правительства в Telegream. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена. «Угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует»,— отмечается в сообщении. МЧС информацию о пожаре не комментировало.

В ряде Telegram-каналов появилась информация, что пожару предшествовал взрыв. Например, об этом пишут Shot и Baza. Минобороны незадолго до этого заявляло об уничтожении 36 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом. О работе средств противовоздушной обороны в Краснодарском крае не сообщалось.

Афипский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае в конце мая подверглись обстрелам беспилотниками. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором — пожара удалось избежать.

Подробнее об атаке в мае — в материале «Ъ» «Дроны слетаются на нефть».

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