«Хамас» готов обменять всех заложников на всех палестинцев в тюрьмах Израиля

Глава политбюро «Хамас» в секторе Газа Яхьи Синвара заявил, что палестинское движение готово немедленно заключить с Израилем сделку по обмену всех израильских заложников на всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением»,— сказал глава политбюро (цитата по «РИА Новости»).

Ранее о готовности «Хамаса» к обмену заложников на палестинских заключенных говорил руководитель боевого крыла движения Абу Обейда. Он говорил, что это можно сделать в несколько этапов.

По разным данным число заложников, удерживаемых «Хамасом», достигает около 230. Среди них есть граждане 25 стран. 27 октября Израиль ввел в сектор Газа сухопутные силы. Это расширило военную операцию против «Хамаса», которая началась в ответ на вторжение боевиков движения на территорию Израиля 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал наземную операцию вторым этапом войны и «второй войной за независимость» страны.

О текущей ситуации в Израиле — в материале «Израиль проводит разведку боем».