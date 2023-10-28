Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны с «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения «Хамас» и освобождение заложников. По его словам, это решение было принято единогласно на уровне военно-политического кабинета страны, отвечающего за все вопросы безопасности. Он также назвал конфликт с «Хамасом» «второй войной за независимость» Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы будем теми, кто победит. В первые недели войны мы нанесли мощные удары по врагу, чтобы максимально обезопасить наши наземные силы, входящие на территорию Газы, и мы находимся только в начале пути — война внутри сектора будет трудной и долгой»,— сказал господин Нетаньяху журналистам в ходе своего первого выступления с начала войны с «Хамасом» 7 октября.

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Премьер-министр Нетаньяху добавил, что Израиль «будет сражаться за защиту родины и уничтожит врага над землей, на земле и под землей». «Это будет победа добра над злом, жизни над смертью. Миссия нашей жизни — и миссия моей жизни»,— сказал он.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что союзники Израиля в западных и арабских странах «понимают цели этой войны и разделяют их». Он еще раз призвал население северной части сектора Газа эвакуироваться в южные районы. Премьер подчеркнул, что Израиль продолжает предпринимать попытки освободить заложников.

В то же время господин Нетаньяху вновь ушел от ответа на вопрос о его личной ответственности за события 7 октября и сказал: «Здесь был страшный провал. Я говорил и говорю еще раз — все должны будут дать ответ, в том числе я. Но это произойдет после войны».

Выступающий после Биньямина Нетаньяху министр обороны Йоав Галант добавил: «Не надо себя обманывать — "Хамас" не интересует гуманитарная сторона вопроса. Они пытаются отвести от себя удар. Чем сильнее будут удары, тем больше шанс, что "Хамас" согласится на решения, которые вернут домой наших близких». «Я обязуюсь вести вас к победе. Или они или мы»,— подчеркнул он.

В свою очередь, министр «кабинета войны» Бени Ганц подчеркнул, что наземная операция приближает Израиль к освобождению заложников. «Мы должны помнить, что мы имеем дело с безликой организацией, которая использует младенцев и женщин в качестве живого щита, чтобы спасти себя». По словам господина Ганца, «миру важно знать: в этой войне нет дипломатических песочных часов, а есть оперативные часы и человеческое обязательство вернуть похищенных. Мы будем прислушиваться к тому, что говорят наши друзья, но делать то, что правильно для нас.

Напомним, что «Хамас» под прикрытием ракетных обстрелов вторгся на израильскую территорию. В результате погибли свыше 1,4 тыс. человек, тысячи были ранены и около 230 похищены. Израиль ответил воздушными ударами по сектору Газа и полной блокадой этой палестинской территории, управляемой «Хамас». За три недели в секторе погибло свыше 7 тыс. палестинцев.

Международное сообщество призывает Израиль к сдержанности. Одни страны настаивают на немедленном прекращении огня, другие говорят о гуманитарных паузах и минимизации жертв среди гражданского населения. Параллельно идут переговоры об освобождении заложников, среди которых есть граждане 25 стран. Однако Израиль в пятницу принял решение о расширении военной операции и ввел в сектор сухопутные силы.

О текущей ситуации в Израиле — в материале «Израиль проводит разведку боем».

Марианна Беленькая