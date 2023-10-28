Глава Минобороны Израиля подтвердил начало нового этапа операции против «Хамас»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой фазе военной операции против группировки «Хамас» — к сухопутным действиям в секторе Газа. Это подтвердил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Накануне представитель ЦАХАЛ офицер Даниэль Хагари сообщил о «расширении активности» сухопутных войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Мы вступили в новую фазу войны. Сегодня ночью земля Газы задрожала. Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях, везде»,— заявил министр обороны Израиля, его слова приводит газета Haaretz.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что Израиль проводит операцию в секторе Газа «с воздуха, суши и моря». При этом он отметил, что эта операция «еще не широкомасштабная». По словам посла, израильские военные называют ее «узкомасштабной военной операцией».

Как ранее сообщил ЦАХАЛ, ночью 28 октября израильская авиация нанесла удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Под удар попали тоннели и подземные помещения. По данным ЦАХАЛ, при ударе погиб командующий ВВС ХАМАС Асем Абу Ракаба, участвовавший в организации нападения на Израиль 7 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Анастасия Ларина