МИД: при атаке 26 октября дрон ВСУ врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

Один украинский беспилотник в четверг, 26 октября, врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, утверждает представитель российского МИДа Мария Захарова. По версии ведомства, всего было три БПЛА, из которых два упали на комплекс административных зданий станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уверяет госпожа Захарова, вооруженные силы Украины атаковали Курскую атомную электростанцию целенаправленно. «По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами»,— говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

Российское ведомство считает, что атака на АЭС «не могла быть совершена без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов». На чем основывается этот вывод, неизвестно. МИД РФ призвал все правительства «выступить с решительным осуждением варварских действий Киева», аналогичную просьбу озвучили в адрес профильных международных организаций и экологических НПО.

Об атаке БПЛА Минобороны России отчиталось ночью 27 октября. Ведомство говорило, что над Курской областью перехватили только два беспилотника, один из них — в районе населенного пункта Курчатов, где расположена Курская АЭС. В правительстве региона сообщили о перехвате трех БПЛА. Никто не пострадал. Курская АЭС работает штатно.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер