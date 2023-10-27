Беспилотники слетелись на АЭС

Над Курской атомной электростанцией (АЭС) ПВО сбила три украинских беспилотника. Один из них сдетонировал у склада с ядерными отходами, незначительно повредив фасад здания. Пострадавших в результате атак не было. И на работу АЭС происшествие не повлияло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вечером в четверг, 26 октября, силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС, расположенную в 4 км от города Курчатова и в 110 км от границы. В правительстве региона сообщили о перехвате трех БПЛА. По официальным данным властей, разрушений и пострадавших нет.

По сведениям «Ъ», первый реактивный беспилотник самолетного типа был обнаружен примерно в 20:20 на асфальте у контрольно-пропускного пункта административного комплекса №2. БПЛА был снабжен взрывным устройством, которое не сдетонировало. Оперативники ФСБ изъяли его с места падения для уничтожения.

Через час сотрудники Росгвардии, охраняющие периметр станции, обнаружили еще один беспилотник в зоне кинологического городка. Его падение к взрыву не привело. Ближе к полуночи росгвардейцы зафиксировали третий рухнувший БПЛА, который сдетонировал около склада с ядерными отходами. По данным «Ъ», осколки посекли здание склада. Места падения беспилотников изучают сотрудники правоохранительных органов. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений.

По данным «Ъ», БПЛА были заряжены американской пластиковой взрывчаткой C-4, а в качестве поражающих элементов имели металлические шарики и саморезы.

Согласно сообщению пресс-службы АЭС, атаки беспилотников не повлияли на работу станции. Незадолго до обнаружения упавших БПЛА станция сообщила о завершении планово-предупредительного ремонта энергоблока №4, который шел с 18 августа текущего года. Работы закончились досрочно — на 14 суток раньше целевого уровня. В них были задействованы 2 тыс. человек.

Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важным узлом Единой энергетической системы. Ее основным потребителем является энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа. Сейчас энергоблоки №2, №3, №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №1 с декабря 2021 года остановлен для последующего вывода из эксплуатации в режиме «без генерации». Суммарная установленная мощность — 3 ГВт. В начале октября Курская АЭС сообщала, что с начала текущего года станция выработала более 14,3 млрд кВт•ч электроэнергии.

Окрестности Курской АЭС уже подвергались атакам со стороны Украины. В середине лета в Курчатове из-за падения беспилотника повреждения фасада получил многоквартирный дом. Тогда российские власти обвинили НАТО в спонсировании ядерного терроризма. В начале сентября из-за БПЛА в городе загорелось нежилое здание. В этих атаках никто не пострадал.

В августе 2022 года украинские диверсии повлияли на работу Курской АЭС. Тогда в Курчатовском районе произошли три подрыва линий электропередачи. Из-за падения ЛЭП областной центр и прилегающие районы испытывали перебои с энергоснабжением. Главное следственное управление Следственного комитета России квалифицировало происшедшее как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж