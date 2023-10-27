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Коммерсантъ FM
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Курская АЭС работает штатно после атаки трех беспилотников

Вчера вечером, 26 октября, Курскую АЭС попытались атаковать три беспилотника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции. Никто не пострадал. Сейчас Курская АЭС работает штатно.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Курская АЭС работает в штатном режиме. Подтверждаем, что вечером 26 октября была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции»,— сообщили в пресс-службе Курской АЭС.

Вчера вечером Минобороны сообщило о двух сбитых в Курской области беспилотниках. Сообщалось, что один из них сбили в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. При этом об атаке Курской АЭС Минобороны не сообщало.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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