Представитель «Хамаса» обсудил в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян

В Москву прибыл член политбюро «Хамаса» Абу Марзук. Он провел переговоры с российскими дипломатами. На встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

Фото: telegram-канал движения «Хамас» Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

Фото: telegram-канал движения «Хамас»

«В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления "Хамас" Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», — сообщили в МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба «Хамаса» сообщила, что Абу Марзук вел переговоры в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

На переговорах, как говорится в сообщении ведомства, российской стороной «подтверждена неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

7 октября «Хамас» совершил нападение на юг Израиля. В заложники, по данным израильской стороны, были взяты 222 человека. Среди них, по данным израильского сайта Ynet, шестеро россиян. 24 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Мы считаем, что все заложники должны быть срочно и немедленно освобождены». В ответ на действия «Хамаса» армия Израиля начала боевые действия, готовится наземная операция в секторе Газа. По данным «Хамаса», из-за ударов Израиля на территории Газы погибли 50 заложников.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».