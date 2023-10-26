Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 20:45

Представитель «Хамаса» обсудил в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян

МИД РФ: с членом ХАМАС в Москве обсуждались заложники и эвакуация россиян

В Москву прибыл член политбюро «Хамаса» Абу Марзук. Он провел переговоры с российскими дипломатами. На встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан.

Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

Фото: telegram-канал движения «Хамас»

Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

Фото: telegram-канал движения «Хамас»

«В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления "Хамас" Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», — сообщили в МИД РФ (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба «Хамаса» сообщила, что Абу Марзук вел переговоры в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

На переговорах, как говорится в сообщении ведомства, российской стороной «подтверждена неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

7 октября «Хамас» совершил нападение на юг Израиля. В заложники, по данным израильской стороны, были взяты 222 человека. Среди них, по данным израильского сайта Ynet, шестеро россиян. 24 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Мы считаем, что все заложники должны быть срочно и немедленно освобождены». В ответ на действия «Хамаса» армия Израиля начала боевые действия, готовится наземная операция в секторе Газа. По данным «Хамаса», из-за ударов Израиля на территории Газы погибли 50 заложников.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...