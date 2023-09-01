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Коммерсантъ FM
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Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан не публиковать в соцсетях фото и видео объектов системы ПВО. Он обратил внимание, что в последние дни участились атаки беспилотниками по территории России, в том числе в регионе.

«Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов в отношении лиц, распространяющих указанную информацию»,— написал он в Telegram.

Господин Клычков заверил, что Орловская область находится под комплексной защитой средств радиоэлектронной борьбы и авиации. Однако, как отметил губернатор, каждому жителю «необходимо проявлять гражданскую бдительность».

Ранее с аналогичным призывом выступила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. В августе группа сенаторов подготовила законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Нарушителям будет грозить штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неснимаемости».

Лаура Кеффер

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