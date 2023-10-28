РФ показала в Совбезе ООН обломки западных боеприпасов, используемых Киевом

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал в Совете Безопасности ООН обломки боеприпасов западного производства, которые использует Украина. Среди них — американские HIMARS, а также франко-британские Storm Shadow, на которых «отчетливо читается made in France».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООН Фото: ООН

Господин Полянский назвал обломки «вещественными доказательствами» того, как западное вооружение «активно используются украинцами для нападений на объекты гражданской инфраструктуры». Так, по его словам, обломки HIMARS были извлечены с мест ударов по администрации Херсонской области и по Донецку, Storm Shadow — с места обстрела автомобильного моста в населенном пункте Чонгар.

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Мои британские коллеги — посмотрите. Вы хотите, чтобы люди не рассказывали об этом»,— сказал господин Полянский на заседании Совбеза (его слова приведены на сайте постпредства).

Украина получает многомиллиардную помощь от стран Запада на фоне конфликта с Россией. Так, Вашингтон поставил Киеву только оружия почти на $44 млрд с начала конфликта, обсуждается новый пакет помощи на $60 млрд. Евросоюз выделил Украине $90 млрд, в том числе $27 млрд военной помощи.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев