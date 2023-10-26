США выделили Украине пакет военной помощи на $150 млн, а Дания — на $523 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн. Он включает в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства. Правительство Дании также приняло решение о новом пакете поддержки Украины — на 3,7 млрд датских крон ($522,6 млн). В частности, будут переданы такни и другие бронемашины.

Согласно сообщению Минобороны США, в новый пакет помощи войдут:

ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS;

ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-9 Sidewinder;

противотанковые боеприпасы TOW;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые ракетные комплексы Javelin;

более 2 млн патронов к стрелковому оружию.

По словам господина Блинкена, этот пакет поможет вооруженным силам Украины «продолжать добиваться прогресса» в контрнаступлении.

Согласно сообщению Минобороны Даниии, в пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, танки Т-72ЭА, бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Последние финансируются в сотрудничестве с Германией.

На сайте Минобороны Дании говорится, что правительство планирует передать украинской армии большее количество метательных зарядов и электрошоковых трубок из собственных запасов. Согласно тексту пресс-релиза, такое решение принято на фоне потребности ВСУ в дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах.

По данным американского военного ведомства, с начала военной операции России на территории Украины США передали ВСУ вооружение и боевую технику на сумму более чем $43,9 млрд. Предыдущий пакет на сумму $200 млн содержал авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия БПЛА.

Дания последний раз выделяла военную помощь ВСУ 12 сентября. Тогда в 12-й по счету пакет суммой 5,8 млрд датских крон (около $830 млн) вошли танки, боевые машины пехоты, боеприпасы для танков и систем ПВО. До этого в конце августа премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила о передаче Киеву 19 американских истребителей F-16, первые 6 из них будут переданы до начала 2024 года.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».