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Коммерсантъ FM
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Евросоюз с 2022 года выделил Украине около $90 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине $90 млрд помощи с февраля 2022 года. Треть этой суммы, или около $27 млрд,— это военная помощь.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами по G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины»,— сообщила глава Еврокомиссии, выступая в Гудзоновском институте (признан иноагентом) в Вашингтоне.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать потери финансовой помощи, которую Украина получала от США. В сентябре Конгресс США принял временный бюджет, в который не входит помощь Украине. Власти США пообещали, что рассмотрят вопрос поддержки Украине позже.

О разногласиях в Конгрессе — в материале «Ъ» «Атака "Хамаса" отозвалась в США».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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