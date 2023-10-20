Евросоюз с 2022 года выделил Украине около $90 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине $90 млрд помощи с февраля 2022 года. Треть этой суммы, или около $27 млрд,— это военная помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами по G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины»,— сообщила глава Еврокомиссии, выступая в Гудзоновском институте (признан иноагентом) в Вашингтоне.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать потери финансовой помощи, которую Украина получала от США. В сентябре Конгресс США принял временный бюджет, в который не входит помощь Украине. Власти США пообещали, что рассмотрят вопрос поддержки Украине позже.

О разногласиях в Конгрессе — в материале «Ъ» «Атака "Хамаса" отозвалась в США».

Анастасия Ларина