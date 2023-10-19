NBC News: Байден запросит у Конгресса $60 млрд на помощь Украине

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование на $100 млрд, сообщили источники NBC News. Пакет будет включать $60 млрд на помощь Украине. Остальное — это средства на помощь Израилю и Тайваню, а также на укрепление американо-мексиканской границы.

Документ может быть представлен Конгрессу на текущей неделе. По данным телеканала, республиканцы в Конгрессе считают, что часть дополнительного финансирования на Украину может быть использована для восполнения американских арсеналов. Источники NBC News объяснили: хотя средства будут проходить как помощь Украине, закупленное оружие можно будет использовать в различных целях, в том числе на Ближнем Востоке.

Агентство Bloomberg ранее также сообщало, что Джо Байден намерен в самое ближайшее время запросить у американского Конгресса дополнительно $100 млрд на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а также на защиту границы США. По информации The New York Times, Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд.

О политической ситуации в США на фоне разногласий по поддержке Украины — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».

Леонид Уварчев