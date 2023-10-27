«Хамас» предложил освободить часть заложников в обмен на 5-дневное перемирие

Один из лидеров «Хамаса» Али Баракех заявил Financial Times, что бойцы палестинского движения освободят иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня. Для освобождения израильских гражданских лиц будут выдвинуты дополнительные условия, добавил он. При этом Али Баракех заявил, что захваченных в плен израильских военнослужащих «Хамас» освобождать не будет и оставит их для проведения обменов пленными.

По информации Израиля, в плену у боевиков «Хамаса» находятся 229 заложников. Посол России в Израиле Анатолий Викторов ранее говорил, что среди них — трое граждан РФ. В «Хамас» заявили, что организация относится к запросу России об освобождении заложников с российским гражданством «более положительно и внимательно», чем к другим.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября после ракетной атаки со стороны бойцов палестинского движения. Израиль сообщал, что в результате нападения боевиков погибли более 1,4 тыс. жителей страны. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По последним данным, в результате обстрела в анклаве погибли 7,3 тыс. человек.

Сегодня, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении активности сухопутных войск в секторе Газа. Около 19:20 мск жители Газы говорили, что сейчас идет самая массированная воздушная атака со стороны Израиля за все время обострения конфликта. Во всем секторе отсутствует интернет-связь. На границе сектора замечены израильские танки и артиллерия.

Эрдни Кагалтынов