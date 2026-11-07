В МИД России оценили шансы на разрешение конфликта с Украиной через переговоры
Шансы на урегулирование конфликта России и Украины путем переговоров сохраняются. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор департамента Северной Атлантики МИДа РФ Александр Гусаров.
«Россия же никогда не отвергала переговорные решения, какими бы непримиримыми ни были наши контрагенты по диалогу»,— сказал господин Гусаров.
Александр Гусаров добавил, что российская сторона знает о вовлеченности США в конфликт на стороне украинской армии. При этом Москва ценит усилия нынешней американской администрации по поиску практических путей урегулирования.
Переговоры между Россией, Украиной и США состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, обсуждать на встрече будут территориальные уступки, деэскалацию, гарантии послевоенной безопасности и гуманитарные операции.