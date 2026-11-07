На Солнце за два дня произошло 35 вспышек
За неполные 48 часов на Солнце произошло 35 вспышек. По оценке специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, к концу 7 ноября их количество может увеличиться до 40–50.
Главным источником активности стала крупная область солнечных пятен, расположенная вблизи центра видимого диска светила. Одновременно усиливается воздействие на Землю корональной дыры: минувшей ночью магнитосфера планеты оказалась в зоне ее влияния. Пока магнитные бури не зафиксированы, однако состояние магнитного поля остается нестабильным. Сочетание этого фактора с сильными солнечными вспышками может привести к существенным геомагнитным возмущениям, в том числе наиболее высокого уровня.
Нынешняя серия началась 5 ноября со вспышки класса M3.6. Она стала самой мощной с 10 октября. Ученые отмечают, что область, в которой произошло событие, расположена достаточно близко к направлению на Землю.