На Солнце за два дня произошло 35 вспышек

Главным источником активности стала крупная область солнечных пятен, расположенная вблизи центра видимого диска светила. Одновременно усиливается воздействие на Землю корональной дыры: минувшей ночью магнитосфера планеты оказалась в зоне ее влияния. Пока магнитные бури не зафиксированы, однако состояние магнитного поля остается нестабильным. Сочетание этого фактора с сильными солнечными вспышками может привести к существенным геомагнитным возмущениям, в том числе наиболее высокого уровня.