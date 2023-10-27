Набиуллина: оценивать влияние обязательной продажи валютной выручки пока рано

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что оценивать влияние обязательной продажи валютной выручки экспортерами на курс рубля можно будет, когда ЦБ получит более полную информацию. По мнению регулятора, подобные ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«В дальнейшем на курс будет влиять ужесточение денежно-кредитной политики, которая охлаждает совокупный спрос, в том числе спрос на импорт в рублевом выражении. На курс также будут влиять изменения цен и физических объемов экспорта, связанная с ними динамика торгового баланса»,— добавила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Видеотрансляция ведется в аккаунте Банка России YouTube.

16 октября вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который обязывает экспортеров из закрытого властями перечня зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам,— чтобы затем продавать не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке.

Сегодня, 27 октября, совет директоров Банка России объявил о решении повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. После этого курс доллара во время торгов на Мосбирже падал ниже 93 руб., курс евро — ниже 98 руб. Решение повысить ставку ЦБ объяснил ускорившейся инфляцией. Прогноз по инфляции на текущий год регулятор несколько ухудшил — до 7,0–7,5% вместо прежних 6–7%. Банк России дал понять, что заложенные правительством высокие бюджетные расходы на ближайшую трехлетку отодвигают планы возвращения инфляции к целевым 4%

Подробнее — в материале «Наперегонки с инфляцией».

Эрдни Кагалтынов