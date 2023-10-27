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Коммерсантъ FM
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Доллар опустился ниже 93 рублей, евро — ниже 98 рублей

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% годовых курс доллара во время торгов на Мосбирже падал ниже 93 руб., курс евро — ниже 98 руб. Это следует из данных торгов Мосбиржи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:00 падал на 1,3 руб., до 92,66 руб., евро — на 1,66 руб., до 97,94 руб., юань — на 11 коп., до 12,67 руб.

Ранее сегодня, 27 октября, Центробанк решил поднять ключевую ставку с 13% на 200 б.п., до 15%, главным образом из-за инфляционного давления, которое оказалось выше ожиданий. Это стало четвертым повышением ключевой ставки подряд.

Анастасия Ларина

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