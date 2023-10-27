За недострой добавили полгода

Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата на пост главы Приморского края предпринимателя Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах шестилетней давности, к шести с половиной годам колонии общего режима за злоупотребления при строительстве жилого дома. Наказание назначено с учетом ранее вынесенного обвинительного приговора по первому уголовному делу Андрея Ищенко. В итоге предприниматель должен провести в местах лишения свободы на полгода дольше. Андрей Ищенко, не признавший себя виновным, намерен обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ищенко

Фото: @ishchenko.as Андрей Ищенко

Фото: @ishchenko.as

Сегодня, 27 октября, в Первомайском райсуде столицы Приморья завершился процесс по второму уголовному делу в отношении Андрея Ищенко. В 14:15 по местному времени (7:15 мск) подсудимый выступил с последним словом, в котором настаивал на оправдании. А уже менее чем через час судья Константин Васильев признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).

За это преступление Андрей Ищенко получил два года колонии общего режима. С учетом же приговора по первому делу путем частичного сложения наказаний Андрей Ищенко в итоге приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Госбвинение в совокупности запрашивало семь с половиной лет лишения свободы.

«С приговором не согласны. Безусловно, будем обжаловать»,— прокомментировал «Ъ» решение райсуда адвокат осужденного Ищенко Иван Колобов.

По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по улице Сафонова во Владивостоке. «Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщало надзорное ведомство.

На стадии следствия Андрей Ищенко полностью признал свою вину, и первоначально дело было назначено к слушанию в особом порядке — без исследования доказательств. Однако в конце сентября райсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя о рассмотрении материалов второго уголовного дела в отношении Андрея Ищенко в общем порядке. В прокуратуре Приморья необходимость рассмотрения дела в общем порядке «Ъ» объяснили «процессуальным нюансом», не вдаваясь в подробности. Уже в ходе судебного процесса Андрей Ищенко изменил свою позицию и стал настаивать на невиновности.

«Возможно, Андрея Сергеевича убедило мое отношение (к обвинению.— “Ъ”), и поэтому он изменил свою позицию. Я усматривал в его первоначальной позиции самооговор»,— пояснил «Ъ» адвокат Колобов.

В августе Первомайский райсуд признал Андрея Ищенко виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве того же жилого дома по улице Сафонова в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Предприниматель был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. По этому делу Андрей Ищенко в ходе судебного процесса полностью признал вину. Впрочем, как пояснил адвокат Колобов, позднее защита обжаловала этот приговор.

Напомним, в сентябре 2018 года Андрей Ищенко, являясь тогда депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно». Самостоятельно собрать нужное число подписей депутат не сумел, и в декабре 2018 года Олег Кожемяко был избран губернатором. А спустя год Андрея Ищенко исключили из КПРФ за дискредитацию партии: он утверждал, что крайком решил не выдвигать его на повторные выборы «за 30 сребреников».

В конце апреля — начале мая 2021 года Андрей Ищенко разместил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которую в России признали экстремистской и запретили) серию скандальных публикаций.

В частности, 2 мая 2021 года он заявил, что ему обещали $2 млн за отказ от участия в кампании по выборам главы региона осенью 2018 года.

Предложение якобы поступило от Олега Кожемяко, нынешнего губернатора, а в то время кандидата от власти. Губернатор Кожемяко обвинение Андрея Ищенко не комментировал. «Комментировать заявление Ищенко по существу невозможно. Это больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения»,— сказал «Ъ» пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

В другом своем посте Андрей Ищенко сообщил, что им «получено указание о переговорах с японскими вооруженными силами (американскими) о немедленном возврате на территорию РФ боевой машины Су-25, принадлежащей СССР и угнанной советскими предателями на территорию Японии в 1987 году». В действительности в Японию был угнан МиГ-25П летчиком Виктором Беленко в сентябре 1976 года.

8 мая 2021 года Андрей Ищенко информировал, что в районе Черниговки его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС и при экстренном торможении он получил порезы головы. Депутат требовал сообщить о происшествии спикеру заксобрания Приморья Александру Ролику и министру оборону РФ Сергею Шойгу, а для выручки требовал прислать вертолет.

Позднее многие СМИ сообщили о госпитализации экс-кандидата в губернаторы в психиатрическую больницу во Владивостоке.

Сам Андрей Ищенко 9 мая опубликовал пост в Instagram, где информировал, что его «арестовали демоны, приковали к тачанке и везут в свой Кремль, в темницу». Позже это и многие другие неоднозначные сообщения были удалены.

После ареста в апреле 2022 года Андрей Ищенко был направлен следствием на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала политика и бизнесмена вменяемым.

В прошлом году Андрей Ищенко направил военкому Приморья заявление с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции, но получил отрицательный ответ.

Алексей Чернышев, Владивосток