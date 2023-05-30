Чтоб без боя сдать Приморье

Приморская региональная организация КПРФ может отказаться от выдвижения кандидата на пост губернатора региона на предстоящих в сентябре выборах. Коммунисты возмущены тем, что их представителей в массовом порядке не включают в формируемые участковые избирательные комиссии (УИК). Они усматривают в этом стремление приморских властей исключить «нежелательных контролеров» за ходом подсчета голосов. В региональном избиркоме заявляют, что окончательных решений о составе комиссий еще нет, а жалоб от коммунистов пока не поступало. Федеральное руководство КПРФ считает, что принимать участие в приморских выборах партии все равно надо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Анатолий Долгачев

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Анатолий Долгачев

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Первичные ячейки КПРФ в Приморском крае выступили с предложением отказаться от участия в выборах губернатора региона, которые должны состояться в сентябре этого года. Об этом “Ъ” сообщил первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев. «Наших товарищей возмущает, что при формировании новых составов УИК представители от партии в массовом порядке отсеиваются в результате рейтингового голосования»,— сказал коммунист. Например, в Ленинском районе Владивостока, по имеющейся у коммунистов информации, из 53 УИК их представители не прошли в 31. Аналогичная ситуация наблюдается и на других территориях, утверждают в КПРФ. «Мы считаем, что это целенаправленная политика по исключению нежелательных контролеров за ходом голосования и подсчетом голосов»,— заявил господин Долгачев.

По его словам, решение о возможности выдвижения своего кандидата приморская организация КПРФ примет на пленуме крайкома 11 июня. Если вердикт будет положительным, то выдвижение самого кандидата состоится на региональной партконференции ориентировочно в конце июня. По данным “Ъ”, наиболее вероятным кандидатом является как раз Анатолий Долгачев. Но сам он отказывается делать какие-либо прогнозы на этот счет: «У нас в партии реальная демократия в этом плане».

Согласно действующим законам, парламентские партии обладают квотой не менее чем 50% от общего числа членов УИК с правом решающего голоса. Участковые комиссии во Владивостоке состоят из восьми-девяти членов; помимо коммунистов свои кандидатуры выдвинули, по данным члена фракции КПРФ в заксобрании края Натальи Кочуговой, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и Партия пенсионеров, представленная в региональном парламенте. В результате лишним кандидатом в ряде случаев остается представитель КПРФ.

Председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких сообщила “Ъ”, что «окончательное решение территориальные избирательные комиссии» о составах УИК «еще не принимали». «В соответствии с законодательством они обязаны назначить не менее половины состава от партий, имеющих преференции»,— пояснила госпожа Гладких. По ее словам, крайизбирком готов рассмотреть жалобы на возможные нарушения законодательства, но в комиссию «пока никто не обращался».

Приморские власти тщательно готовятся к предстоящим выборам. Законодательное собрание уже внесло поправки в избирательный кодекс региона, увеличив число подписей муниципальных депутатов «верхнего уровня», необходимых для преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора, с 5% до 8% от общего количества мундепов. Также депутаты внесли поправки, отменяющие возможность самовыдвижения на выборах губернатора.

Предыдущие выборы главы Приморья в сентябре 2018 года сопровождались скандалом. Тогда кандидат от КПРФ, депутат заксобрания региона Андрей Ищенко баллотировался и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. А в решающий день голосования коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент врио губернатора вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за массовых нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья Олега Кожемяко. Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно». Самостоятельно собрать нужное число подписей господин Ищенко не сумел, а Олег Кожемяко в декабре 2018 года был избран губернатором. Господин Кожемяко пока публично не заявлял о намерении баллотироваться на второй срок, но президент Путин провел с ним встречу, что считается обязательным условием для повторного выдвижения.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал “Ъ”, что с подобными проблемами КПРФ столкнулась еще примерно в десяти регионах: «Это очень хитрая попытка манипулирования. По закону половина избирательных комиссий формируется за счет политических партий. Власть уменьшает количество членов комиссий, доводя до восьми—десяти. Сейчас в Думе пять партий, дополнительно в заксобраниях есть еще какие-то непарламентские партии. И они говорят, что могут от партий включить в комиссию четыре-пять человек. Кто, как правило, неудобен властям? Представители КПРФ». По словам коммуниста, партия будет добиваться справедливости в судебном порядке, а также планирует обратиться к руководству страны. При этом Юрий Афонин подчеркнул, что КПРФ все-таки рассчитывает на участие в выборах губернатора Приморского края: «Все попытки изменить избирательную систему не должны влиять на принципиальную позицию партии. У нас в Приморском крае большое количество сторонников, высокий рейтинг, я думаю, несмотря на мелкие манипуляции, мы сможем отстоять свои позиции».

Алексей Чернышев, Владивосток; Ксения Веретенникова